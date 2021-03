Benjamin Castaldi (Touche Pas à Mon Poste) : gros scandale sur cette émission de France 2 qu’il aurait dû présenter

Le public de Touche Pas à Mon Poste est encore complètement sous le choc en ayant appris cette nouvelle incroyable concernant le chroniqueur Benjamin Castaldi. En effet, il se trouve que l’ancien animateur de TF1 a été vivement critiqué pendant des années, et encore à ce jour il n’est d’ailleurs pas rare de le voir au coeur de grosses polémiques médiatiques, comme on a encore pu le voir très récemment avec son fils Simon Castaldi qui a eu l’occasion de participer à sa toute première émission de télé-réalité.

Il faut dire que, même si les plus jeunes téléspectateurs ne le savent pas forcément en effet, Benjamin Castaldi est une figure mythique de la télé-réalité en France, et c’est même lui qui a présenté le programme Loft Story sur M6 il y a près d’une vingtaine d’années maintenant : une occasion en or pour tous ses détracteurs de critiquer violemment son fils à cette occasion, bien que ce dernier ait affirmé haut et fort dans Touche Pas à Mon Poste qu’il le soutenait, et qu’il allait devoir faire face à des critiques assez violentes.

Et pourtant, le parcours de Benjamin Castaldi, qui est aujourd’hui chroniqueur et animateur sur la chaîne C8 que l’on peut retrouver sur la TNT, a eu un parcours assez exemplaire que peu d’animateurs peuvent se vanter d’avoir, c’est le moins que l’on puisse dire. On a notamment pu le voir dans sa carrière présenté pendant des années le programme Secret Story qui a pu faire de très gros cartons d’audience.

Benjamin Castaldi animateur sur France 2 : il aurait pu présenter ce programme mythique de la chaîne…

Mais cette fois-ci, c’est une autre annonce que l’on a pu apprendre et qui a complètement mis sous le choc les internautes qui ne pensaient vraiment pas s’attendre à voir ce que l’on a pu découvrir sur Benjamin Castaldi. En plein milieu de Touche Pas à Mon Poste, on a pu apprendre que Benjamin Castaldi aurait pu à un moment être présentateur d’une émission mythique sur France Télévisions…

Pour certains fans de Benjamin Castaldi, c’est un très gros gâchis et celui-ci doit à tout prix rejoindre France Télévisions, quant à d’autres ils pensent plutôt que celui-ci est bien mieux sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna notamment.

Quoi qu’il en soit, il semblerait que Benjamin Castaldi ait pu faire son choix et aujourd’hui il semblerait qu’il ne le regretterait pour rien au monde, même si nous aurions adoré le voir officier sur le service public après être passé sur la chaîne de télévision TF1.

Benjamin Castaldi aurait pu présenter “N’oubliez pas les paroles” : les révélations choquantes sur l’animateur

Alors que Nagui fait aujourd’hui un gros carton avec cette émission qui est diffusée tous les jours sur France 2, c’est une très grosse annonce que l’on a pu entendre concernant l’animateur Benjamin Castaldi. Personne n’aurait pu croire en effet qu’il aurait pu officier sur France Télévisions.

Il se trouve en effet que Nicolas Pernikoff, l’ancien patron des divertissements de France 2, a raconté en direct dans TPMP que Benjamin Castaldi aurait pu présenter N’oubliez pas les paroles, mais le choix a finalement changé et le jeu a été confié à Nagui, qui a depuis vu sa vie complètement changer.