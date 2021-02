Benjamin Castaldi (Touche Pas à Mon Poste) obèse ? Il se fait clasher sur sa prise de poids récente en plein direct !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cyril Hanouna, l’animateur de Touche Pas à Mon Poste, n’a pas froid aux yeux et il l’a encore prouvé une nouvelle fois en plein direct sur C8. Si en effet on pourrait très bien croire qu’il allait faire un peu plus attention sur ses déclarations concernant ses chroniqueurs, il semblerait bien que dans la réalité il ait bel et bien décidé de faire parler de lui avec des déclarations pour le moins choquantes.

En effet, cela fait maintenant plusieurs jours que l’on entend des rumeurs assez dingues concernant Cyril Hanouna : il semble pour certains téléspectateurs beaucoup plus trop stressé et tendu. Mais va-t-il falloir s’attendre à voir une nouvelle étape dans la carrière de Cyril Hanouna sur C8 qui n’hésite pas une seule seconde à dire haut et fort ce qu’il pense ?

Quoi qu’il en soit, on pourrait très bien comprendre que son chroniqueur emblématique de l’émission, Benjamin Castaldi, décide du jour au lendemain de quitter l’émission après s’être vexé par les propos de l’animateur qui n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’il pense.

Cyril Hanouna est au plus mal avec des déclarations trop choquantes sur ses chroniqueurs

Comme on a déjà pu le voir par le passé, il n’est pas rare de voir l’animateur de C8 Cyril Hanouna dire clairement haut et fort tout ce qu’il pense concernant les chroniqueurs avec qui il a l’occasion de travailler au quotidien dans son émission Touche Pas à Mon Poste qui fait encore une fois cette année un très gros carton au quotidien.

Mais comme vous avez pu le voir déjà, il n’est pas rare que cela lui joue des tours, comme on a récemment pu le voir avec des chroniqueurs où il a clairement demandé à certains de quitter le plateau face à des déclarations un peu trop choquantes.

Mais concernant Benjamin Castaldi, on ne s’attendait clairement pas à ce que Cyril Hanouna fasse une déclaration aussi choquante, alors que la crise sanitaire du coronavirus a été très difficile à vivre tous les jours pour des millions de français, comme on a encore pu le voir récemment en effet.

Cyril Hanouna : il balance tout en plein direct sur son chroniqueur Benjamin Castaldi sans aucune gêne

Alors que sur le plateau de l’émission de Touche Pas à Mon Poste, l’animateur Cyril Hanouna recevait le professionnel de santé Réginald Allouche, celui-ci devait s’occuper de venir donner des conseils pour pouvoir bien manger. Mais malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu et on peut dire que Benjamin Castaldi risque de le regretter très fortement.

Bien que le chroniqueur Benjamin Castaldi vient tout juste d’être à nouveau papa pour la quatrième fois déjà, cela n’a pas empêché l’animateur Cyril Hanouna de le tacler assez violemment. Alors que Cyril Hanouna se manque ouvertement de Benjamin Castaldi pour promouvoir une marque, il a plaisanté sur ce sujet en disant qu’il mangeait beaucoup trop de couscous !

En revanche, il en faut beaucoup plus pour Benjamin Castaldi qui ne s’est pas laissé impressionner par cette méchanceté de Cyril Hanouna. Il a en effet declaré en plein direct qu’il ne s’était jamais senti aussi “sec” qu’en ce moment meme, bien que Cyril Hanouna ait admis que si Benjamin Castaldi faisait une émission en parka, ce n’était pas par hasard…