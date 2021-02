Benjamin Castaldi balance tout sur Cyril Hanouna : plus personne ne voulait de lui quand il l’a recruté sur TPMP

A l’heure où les réseaux sociaux font de plus en plus de bruit, personne n’aurait pu être en mesure de penser que certaines grandes stars de TF1 comme Benjamin Castaldi allait pouvoir se montrer à nouveau dans les médias depuis son apparition de Touche Pas à Mon Poste. C’est en effet une très grosse annonce qu’avait pu faire l’animateur Cyril Hanouna à l’époque, qui n’avait pas hésité une seule seconde à écouter son avis concernant Benjamin Castaldi, qui n’avait à l’époque pas de contrat avec une autre chaîne de télévision en France.

Mais contre toute attente, alors que Benjamin Castaldi avait pu avoir une ascension assez fulgurante dans les médias, avec des apparitions très remarquées sur la chaîne de M6 avec d’abord Loft Story puis sur TF1 par la suite avec d’autres émissions de télé-réalité qui ont pu faire son succès, personne n’aurait pu croire que seulement quelques années par la suite, l’animateur serait au plus mal !

Il y a quelques jours déjà, Benjamin Castaldi avait pu faire des grosses révélations assez dingues concernant son départ de TF1, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela a pu ne pas plaire aux principaux intéressés. Il faut dire que l’animateur de Secret Story n’hésite pas à dire très haut et fort ce qu’il pense, quitte à devoir se faire parfois quelques ennemis…

Benjamin Castaldi raconte tout son parcours chaotique : une histoire qui fait vraiment froid dans le dos…

Si comme certains animateurs se plaisent à dire que tout le monde a le droit un jour sa propre “traversée du désert” où les animateurs ne sont plus attendus nulle part, concernant Benjamin Castaldi on peut dire que cette étape a été très particulièrement difficile, comme on peut très bien l’imaginer.

En effet, l’animateur mythique qui a pu connaître un succès important par le passé ne s’attendait sans doute pas à finir aussi mal avec TF1, comme il l’a raconté. Il a tout balancé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ! Le jour où il a décidé de se rendre dans le bureau du patron de TF1 à l’époque, ce dernier lui avait tout simplement indiqué la sortie et lui avait dit qu’il ne pourrait plus jamais revenir à l’antenne de la chaîne. Bien que la direction ait changé depuis, on ne sait pas si Benjamin Castaldi pourrait être rappelé par les patrons actuels de TF1.

Benjamin Castaldi fait une confidence sur Cyril Hanouna et le remercie : plus personne ne voulait de lui…

En revanche, ce qui est sûr, c’est que Benjamin Castaldi a pu compter sur un allié de taille avec la rencontre de Cyril Hanouna…

Lors d’une interview qui a été publiée il y a tout juste quelques heures, Benjamin Castaldi est revenu sur sa toute première participation à l’émission Touche Pas à Mon Poste. Dans le journal nommé Journal de France, Benjamin Castaldi n’hésite pas à remercier publiquement Cyril Hanouna, en admettant clairement que lorsqu’il a été recruté, plus personne ne voulait de lui à la télévision française.

Il admet clairement que sans l’appel de Cyril Hanouna, il aurait décidé de changer de travail ou de se tourner vers des métiers en relation avec le monde de la télévision mais loin de l’animation…