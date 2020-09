Benjamin Castaldi : une photo de sa femme allaitant leur petit Gabriel fait le buzz !

Papa pour la 4e fois, Benjamin Castaldi a accueilli son 4e petit garçon nommé Gabriel avec bonheur, et cela transpire dans chacune de ses publications. L’un de ses derniers clichés montre son épouse Aurore Alemam en train de nourrir leur nourrisson. Autant dire que tous les fans de Benjamin Castaldi ont fondu, et les commentaires et éloges n’ont pas manqué.

Benjamin Castaldi, un papa comblé !

La famille de Benjamin et Aurore Castaldi est représentative de la famille recomposée parfaite ! En effet, autant Benjamin Castaldi que sa femme, ont déjà eu à pouponner avant de se rencontrer, et pas qu’une fois !

Pour rappel, l’animateur et chroniqueur sur Touche pas à mon poste a eu 3 enfants avant de se mettre avec Aurore Aleman. Il s’agit de Julien qui a 23 ans, Simon qui a 20 ans, et Enzo qui quant à lui, a 16 ans actuellement. En ce qui concerne sa femme Aurore, elle était déjà mère de 2 jeunes filles. Il s’agit de Jade qui a 17 ans, et Louise qui a 13 ans.

Avec la venue du petit dernier de cette famille plus unie que jamais, la famille s’est agrandie. Benjamin Castaldi qui s’en était voulu de ne pas avoir été suffisamment présent pour ses 3 premiers fils, du fait de son travail qui lui prenait tout son temps, semble bien partir pour ne pas refaire les mêmes erreurs avec son petit Gabriel.

Dans sa joie d’être encore une fois papa, Benjamin Castaldi en fait profiter à toute sa communauté. Lors d’une interview récente, le fils de Jean-Pierre Castaldi a confié vouloir être un papa à temps plein. Il souhaite en effet être là pour chaque étape de la vie de son enfant. Il le dit lui-même : « de la première dent qui tombe au premier bobo à l’école, en passant par le premier chagrin d’amour… C’est mon objectif. »

Pour le moment en tout cas, tout va bien pour le papa. Partageant ces instants de bonheur, les abonnés de Benjamin Castaldi sur Instagram, ont eu droit à un cliché où on voyait sa femme Aurore nourrir le petit Gabriel au sein. Un moment adorable qui en a ému plus d’un parmi ses fans.

Amoureux et fière de son épouse…

On dirait bien que Benjamin Castaldi soit du genre à montrer son affection, et il ne s’en prive pas. Dans la photo qu’il a postée sur son compte Instagram et qui montre son épouse Aurore Aleman en train d’allaiter leur bébé, il la met en lumière.

Il est vrai que le cliché pris en blanc et noir est plutôt sobre, mais l’émotion qui s’en dégage a réussi à toucher les internautes, qui ont beaucoup liké et commenté également. Sur la photo, on peut voir Aurore tenant son bébé tout contre elle, et en train de lui donner le sein. Son visage était dissimulé par sa chevelure. En légende, l’ami de Cyril Hanouna a tout simplement écrit : « Fier de ma femme… ».

Comme on s’en doute, sa communauté a rapidement réagi à ce poste, et les commentaires ont afflué. Partageant la joie du papa, certains commentaires soulignaient que cette photo de la femme de Benjamin Castaldi en train d’allaiter était magnifique. Une internaute a commenté disant que c’était « la plus belle chose au monde ».

Une fan de Benjamin Castaldi a affirmé qu’il n’y avait pas de plus beau geste dans la vie, tandis qu’une autre affirmait n’avoir jamais connu de meilleure sensation. Pour le moment, Benjamin Castaldi semble très présent pour sa femme et son bébé, et cela semble le ravir…