Benjamin Samat en couple avec Maddy : Alix réagit pour la première fois !

Benjamin et Alix, c’est de l’histoire ancienne. Si les deux candidats ont vécu ensemble leur histoire d’amour pendant plus d’un an, elle s’est terminée pendant le tournage des Marseillais aux Caraïbes suite à la tromperie du jeune homme. Alors qu’Alix n’était pas dans l’aventure, il s’est rapproché d’Océane El Himer, une nouvelle candidate qui craque pour lui depuis des années. Lorsqu’elle a rejoint la villa, Alix a eu le malheur d’apprendre l’abominable vérité. Et si elle a essayé de pardonner l’homme qu’elle aimait, leur couple n’aura jamais réussi à s’en remettre.

Benjamin sort avec Marine lors du tournage suivant

C’est célibataire que Benjamin a rejoint le casting des Marseillais vs Le reste du monde. Il ne s’est pas remis en couple depuis sa rupture avec Alix et compte bien rattraper le temps perdu. Et c’est dans les bras de Marine El Himer (la soeur jumelle d’Océane) qu’il décide de vivre son aventure. Les deux candidats ont déjà eu une brève histoire il y a quelques petites années et ont décidé de se donner une seconde chance. Si Océane n’a pas bien pris la nouvelle en intégrant la villa, elle a cependant indiqué qu’elle ne leur mettrait pas des bâtons dans les roues et qu’elle leur souhaitait d’être heureux.

Benjamin et Marine ont donc vécu pleinement leur histoire pendant le tournage et ont même survécu à la soirée des problèmes orchestrée par Julien Tanti (actuellement diffusée par W9). Mais quelques jours après la fin du tournage, ils se sont séparés. Marine n’était-elle pas prête à partir vivre à Dubaï avec Benjamin ou leur couple n’était-il peut-être qu’un moyen pour eux d’exister dans l’émission ? Difficile à dire. C’est en tout cas à nouveau célibataire que Benjamin a rejoint ses amis à l’autre bout du monde, là où une nouvelle vie peut commencer pour lui.

Benjamin craque pour Maddy…l’ex de Julien Tanti

A Dubaï, Benjamin et Maddy semblaient très proches. Les deux candidats se connaissent puisque Maddy a déjà participé aux Marseillais vs Le reste du monde. Elle s’était d’ailleurs mise en couple avec Julien Tanti, lui qui vivait une conflictuelle histoire avec Manon à l’époque, loin de la vie de famille qu’il mène aujourd’hui. La rumeur a donc logiquement commencé à prendre une belle ampleur et les deux candidats ont pris leur temps. Ils ont finalement décidé de l’annoncer officiellement par le biais de jolies photographies où ils apparaissent plus proches que jamais.

Depuis que leur relation est officielle, ils s’affichent plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux. Les nostalgiques du couple Alix / Benjamin peuvent tourner la page puisque les deux concernés semblent avoir eux décidés de clore ce chapitre pour de bon. Alix a d’ailleurs réagit pour la première fois concernant ce nouveau couple, elle qui connait bien Maddy.

Alix déçue par Maddy, elle ne la suit plus sur les réseaux

Face au nombre conséquent de messages qu’elle reçoit encore concernant son ancienne relation, Alix a décidé de réagir à la nouvelle relation de Benjamin, son ex.

« Je vois des nouvelles polémiques apparaître comme mon ex et sa nouvelle relation. Sachez que tout le monde a le droit de refaire sa vie. Effectivement, je m’entendais bien avec la personne qu’il a choisi. Moi, je ne trouve pas ça forcément correct. Mais si les gens tombent amoureux, on ne peut rien y faire. Je ne l’ai pas embrouille, mais je l’ai unfollow car elle a vécu son truc dans son coin sans venir m’en parler. Je trouve ça un peu déplacé ! »

Pas de colère ni de crise de nerf. Alix réagit posément et développe son argumentation qui devrait sans doute convaincre la grande majorité. Amateurs de clashs, vous ne trouverez pas votre compte ici. Elle en parle en tout cas de manière bien plus calme que Victoria, sa collègue des Marseillais aux Caraïbes, avec laquelle elle s’est disputée par Snapchat.