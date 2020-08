Benjamin Samat : il officialise sa relation avec Marine El Himer, son ex Alix réagit en direct !

Alix réagit au couple Benjamin Samat et Marine El Himer

Benjamin Samat s’est d’abord séparé de Marine El Himer. Puis, il a séduit la sœur jumelle de cette dernière, et a été récompensé par un baiser. Cela s’est passé dans l’émission Les Marseillais aux Caraïbes sur W9. À ce moment-là, lui et Alix étaient encore ensemble. Puis vient le revirement de situation, Benjamin s’est remis avec Marine El Himer. Ils ont décidé de s’unir à nouveau en plein tournage de l’émission de télé-réalité Marseillais VS Le reste du Monde 5.

Benjamin Samat en couple avec Marine El Himer depuis LMvsMonde5, Alix réagit pour la première fois https://t.co/7oXWMKg9qn — Téléréalité Live (@TelerealiteLife) August 17, 2020

Dès qu’Alix, l’ex-copine de Benjamin Samat, a appris la nouvelle, sa réaction ne s’est pas fait attendre. Elle s’est emparée de son compte Instagram et s’est exprimé comme suit : « Pour ce qui est de mon ancienne relation avec Benji, nous avons rompu en décembre dernier. Aujourd’hui, nous sommes au mois d’aout. Si ça l’enchante, il peut tout à fait refaire sa vie. Quant à moi, j’ai le droit qu’on me foute la paix ».

#LMvsMonde5 : Benjamin Samat et Marine El Himer c’est déjà terminé https://t.co/CorrIxRcHO — Gossip.fr (@Gossip_Officiel) August 18, 2020

C’est le ras-le-bol pour Alix. Elle en a par-dessus la tête que les internautes lui évoquent incessamment son ancien amoureux Benjamin Samat. « Je vous prie de ne plus m’identifier à la moindre chose qu’il fait. À l’inverse, ne l’identifiez plus quand c’est moi qui fais quelque chose. Nous avons tourné la page. Vous aussi, vous devriez en faire de même » s’est-elle exclamée avant d’ajouter : « Moi, ça ne me fait rien. Mais flemme quoi. Si vous entendez ce message. S’il vous plait, enregistrez-le. Si vous pouviez l’exaucer, je vous en serais éternellement reconnaissante ».

C’est Marine que Benjamin a choisie et non Pauline

Le blogueur Aqababe a laissé filtrer un message envoyé par Benjamin à Pauline Tantot. Dans ce message, Benji explique qu’il a renoué avec Marine El Himer. « C’est vrai, j’ai renoué avec Marine. Comme je te l’avais dit lors des tournages, c’est assez particulier et imprévisible » a-t-il dit. Les internautes se sont ainsi posés la question si ce dernier n’avait pas trompé Pauline avec Marine.

Alors, pour clarifier les choses, Benjamin a précisé qu’il n’était pas du tout en couple avec Pauline avant le tournage de l’émission : « Pauline et moi, on se voyait. Nous ne nous sommes pas embrassés. On s’est dit que la question si je serai célibataire ou non, on en discutera après le tournage ».

« Elle pouvait venir sur le tournage. Je le lui ai demandé mainte fois, mais elle ne voulait pas venir ». « Elle savait parfaitement que c’est en étant célibataire que je partais en tournage. Elle savait que personne ne me devait quoi que ce soit » a-t-il dit. Ces dires de Benjamin prouvent que lui et Pauline étaient tous deux célibataires. Ils ne se sont pas fait de promesses. Néanmoins, ils auraient essayé de se mettre en couple une fois le tournage terminé s’ils étaient encore célibataires.

« Je n’ai jamais parlé de regrets sur ma relation avec Marine El Himer. Jamais je n’ai dit que j’aurais bien voulu que ce soit Pauline au lieu de Marine, non. Si j’avais la possibilité de recommencer, je n’y apporterais aucun changement. Je parle avec le fond de mes pensées » a dit Benjamin Samat.

Fou de joie d’être de nouveau en couple avec Marine, Benji a dit : « Il y a de la clarté et de la transparence entre moi et Marine. Rien ne pourra être compromis », « Aujourd’hui, c’est la belle vie. Je suis heureux »