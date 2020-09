Benjamin Samat (Les Marseillais) prend une décision radicale après avoir été victime d’un cambriolage !

Benjamin Samat s’est révélé en 2013 lors de sa participation à la saison 3 de La Belle et ses princes presque charmants. C’est en 2014 qu’il a fait son entrée dans la célèbre émission des Marseillais et les reste du monde.

Benjamin Samat a pris une décision inattendue par ses fans

Après avoir fini l’aventure avec Priscilla dans Les princes de l’amour sur W9, le jeune candidat avait décidé de rejoindre le casting de la grande famille des Marseillais à Rio au Brésil. Depuis ce temps, Benjamin Samat a conquis les cœurs des fans de cette téléréalité et serait devenu l’un des candidats les plus appréciés.

Les Émirats Arabes Unis seraient devenus une destination prisée pour la plupart des candidats de la téléréalité française. Après le couple Thibault Garcia et Jessica Thivenin, c’est au tour de Benjamin Samat d’aller s’installer à Dubaï. Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette décision n’a sûrement pas été prise en anodin. Il faut dire que le jeune candidat de 28 ans a vécu une série d’événements malheureux ces derniers temps. Après avoir été victime d’un accident avec son scooter, Benjamin Samat a été cambriolé. C’était sur les réseaux sociaux que le candidat de Les Marseillais vs le reste du monde avait fait savoir à ses fans qu’il s’était fait cambrioler alors qu’il était dans un restaurant. Tous ses effets avaient été emportés par les malfaiteurs. En effet, ces derniers auraient brisé la porte de son domicile et avaient pris tous les objets de valeur.

Benjamin Samat décide d’aller vivre à Dubaï après son cambriolage

Au regard de cette série d’événements plutôt contraignants, l’ancien candidat de la Belle et ses princes presque charmants, a décidé de quitter Marseille, une ville qu’il aimait particulièrement et dont il garde de beaux souvenirs. L’ancien compagnon d’Alix aurait pris du temps avant de rendre cette déclaration publique. Contrairement à ce que plusieurs se disaient, le cambriolage de Benjamin Samat n’est qu’une cerise sur le gâteau car il envisageait de déménager à Dubaï bien avant cet événement malheureux.

Le mannequin de 28 ans sait choisir ses priorités et cela a été une grande surprise pour les internautes d’apprendre qu’il quittait Marseille pour Dubaï « Je vous avais dit que je vous en dirais un peu plus sur mon déménagement… Donc demain avec Flo (un de ses amis), on part à Dubaï, on a décidé d’aller vivre là-bas, Ça fait plusieurs années qu’on y va et on kiffe, on reste à chaque fois dix jours et on n’a jamais envie de partir. Et on s’est toujours dit que si on avait les moyens et la possibilité de partir vivre là-bas, on irait et aujourd’hui on a les moyens et la possibilité ». Visiblement, cette ville des Émirats Arabes Unis aurait séduit le candidat des Marseillais vs le reste du monde lors de ses vacances. Le moment est donc arrivé pour l’ex-compagnon de la belle Alix, de réaliser son rêve, qui est celui d’aller vivre à Dubaï.

Ainsi, le candidat ira rejoindre d’autres membres de la grande famille des Marseillais comme Julien Tanti et Manon en plus du couple Jessica Thivenin et Thibault Garcia. C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre dans la vie du mannequin et candidat de la téléréalité. Cette année, Benjamin Samat a participé au casting des Marseillais dans les Caraïbes où il s’est considérablement rapproché d’Océane et Marine El Himer bien qu’il était encore en couple avec Alix. Dans la cinquième saison, l’ancien mannequin a eu un coup de foudre pour El Himer avec qui il se mettra finalement en couple.