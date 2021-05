Benoît Poelvoorde en avion, il serait insupportable, les passagers n’en peuvent plus et préviennent le personnel !

Si par le passé, l’acteur belge Benoît Poelvoorde s’était montré plutôt discret, on peut dire que pour cette fois-ci c’est vraiment raté. En effet, on a pu apprendre que ce dernier avait pu mettre une certaine ambiance dans un avion qui n’a pas du tout plus à tout le monde. Il faut toutefois rappelé que les faits ne se sont pas déroulé dernièrement, mais que nous avons eu l’occasion de les apprendre à l’occasion d’une interview que l’acteur a donné.

C’est en effet à l’occasion du documentaire « Drôles de Belges : font-ils mieux l’humour que les autres ? » que l’on a pu découvrir Benoît Poelvoorde comme on l’a rarement vu, et ceux qui ont eu l’occasion de le croiser pourraient bien s’en rappeler pour le restant de leurs jours. Malheureusement, les voyages en avion sont actuellement bien trop peu nombreux, à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

Par conséquent, les événements dont on a pu avoir connaissance ici ne se sont clairement pas produits pendant cette crise sanitaire, bien au contraire. Il n’en demeure pas que même si, pour certains spectateurs, Benoît Poelvoorde peut paraître comme quelqu’un d’insupportable, il reste toutefois un très bon acteur dont le cinéma francophone aurait bien tort de se passer actuellement.

Benoît Poelvoorde dans la tourmente : une blague en avion qui aurait pu mal tourner

On ne compte plus le nombre de fois où Benoît Poelvoorde a pu prendre la parole pour mettre mal à l’aise certains journalistes ou même des téléspectateurs venus à sa rencontre. Toutefois, l’homme n’est jamais malveillant et il est même très drôle. Certains français qui ignorent qu’il s’agit d’un acteur belge disent même de lui qu’il s’agit du meilleur acteur français.

Néanmoins, l’événement que l’on a pu apprendre dans cet avion et qui concerne Benoît Poelvoorde fait vraiment froid dans le dos. La situation aurait en effet pu être catastrophique, c’est le moins que l’on puisse dire. Par le passé, on se souvient tous des événements tragiques qui ont pu avoir lieu dans des avions, et désormais le personnel n’est plus du temps enclin à rire dans ces situations là.

Mais pour autant, on a pu voir que Benoît Poelvoorde en a décidé autrement lors d’un vol qu’il a pu réaliser entre Toulouse et Bruxelles, en Belgique. On peut dire que personne ne s’attendait à ce que le voyage dégénère autant, et Benoît Poelvoorde a pu prouver à tout le monde qu’il était encore une fois un acteur francophone mythique et que l’on pouvait compter sur lui.

Benoît Poelvoorde crée une grosse panique dans l’avion, les passagers sont sous le choc

On a donc pu apprendre que l’acteur belge aurait provoqué la panique dans un avion. On a pu voir cette anecdote racontée par Noël Godin qui a donné tous les détails. Alors qu’une zone de turbulence arrivait, l’acteur belge aurait décidé de créer un gros malaise dans l’appareil.

Il se serait précipité au centre de l’avion pour dire à tout le monde que le pilote ne savait plus piloter son avion, et qu’il allait pouvoir désormais le remplacer dans les plus brefs délais. Une blague incroyable qui n’a pas du tout plus à tout le monde, même si certaines personnes comme les hôtesses de l’air étaient mortes de rire, comme Noël Godin a pu le raconter.