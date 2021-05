Bernadette Chirac au plus mal, son état de santé tragique l’oblige à prendre une décision radicale

Alors que son compagnon Jacques Chirac faisait régulièrement la une des médias français, il se trouve que depuis son décès horrible, on entend très peu parler de Bernadette Chirac, sa compagne. Présente aux côtés de l’ancien président de la république Jacques Chirac pendant de nombreuses années, personne n’aurait pu imaginer que la situation soit aussi terrible et incroyable pour l’ancienne première dame de France.

A l’heure où les français se préparent actuellement à voter pour l’an prochain pour choisir le prochain président de la république en France, c’est avec la plus grande tristesse que nous avons eu l’occasion d’apprendre des nouvelles assez terrifiantes en ce qui concerne Bernadette Chirac. Si par le passé, Bernadette Chirac avait pu se montrer très distante avec les médias, il en est encore de même aujourd’hui, et on a pu le voir avec une annonce assez dingue de la part d’une personne qui connait parfaitement bien Bernadette Chirac et qui a tout raconté à son sujet.

C’est en effet une histoire assez folle que l’on a découvert ces derniers jours et qui fait vraiment froid dans le dos en ce qui concerne l’ancienne épouse de Jacques Chirac. Si la jeune génération ne connaît que très peu le couple de Bernadette Chirac et de Jacques Chirac, pour une grande partie des français, c’est une histoire complètement folle qui a pu unir par le passé les deux protagonistes. En revanche, on peut clairement dire haut et fort que personne n’aurai pu être en mesure de s’attendre à constater une situation aussi difficile concernant Bernadette Chirac.

Bernadette Chirac, des révélations surprenantes de la part d’Henry-Jean Servat qui balance tout dans les médias

Comme vous avez pu le comprendre, il se trouve que Bernadette Chirac ne prend que très peu la parole dans les médias, et cela n’a pas changé récemment, avec l’intervention de Henry-Jean Servat qui a pu faire des révélations assez impressionnantes dans une émission récente. Alors qu’il était invité d’une émission sur Non Stop People, animée par l’animateur Jordan de Luxe, l’ami de Bernadette Chirac en a profité pour raconter des détails assez croustillants en ce qui concerne la vie de la première dame.

Cette dernière n’aurait vraiment pas froid aux yeux, et elle aurait donc pris une très grosse décision dernièrement, que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer de sa part. Etant âgée aujourd’hui de plus de 85 ans, on peut très bien comprendre que Bernadette Chirac soit aujourd’hui dans une situation qui soit assez délicate pour le reste de sa vie. Ces derniers mois, elle a même été déclarée comme « fatiguée » et « fragile » dans une déclaration assez folle de la part de l’écrivain Erwan L’Eléouet.

Benardette Chirac fait une pause et ne veut plus aucune interview

Si vous espériez voir une nouvelle entrevue avec Bernadette Chirac prochainement, vous allez devoir être assez patient, car il se trouve que, comme a pu le révéler en exclusivité Henry-Jean Servat dans les médias, il se trouve que cette dernière a pris une grosse décision.

En effet, il se trouve que Bernadette Chirac aurait décidé purement et simplement de ne plus se montrer dans les médias ni de donner d’interviews à la presse : voilà qui est clair !