Bernard de la Villardière atteint d’un cancer : « J’ai subi deux opérations » !

Ce 8 novembre 2020, Bernard de la Villardière était interviewé par le magazine Télé-Loisir, l’occasion pour le journaliste de 67 ans de revenir sur son combat contre le cancer et de parler également de l’un de ses fils…

“Mon cancer, mon combat…”

L’emblématique présentateur de M6 sera très prochainement aux côtés de l’explorateur Mike Horn dans Cap Horn, une émission qui retrace ses explorations et son aventure Pole2pole.

Le présentateur d’Enquête Exclusive avait d’ailleurs avoué avoir toujours rêvé de partir à la conquête de l’inconnu aux côtés de ce grand baroudeur. Cependant, certains de ses problèmes de santé ont considérablement compliqué son désir d’aventure.

« J’ai eu un pépin de santé”, avait-il expliqué lors d’une conférence de presse. “On m’a diagnostiqué un cancer. Je ne vais pas en faire une histoire, car il y a des milliers de personnes à qui on diagnostique cette maladie chaque année. Ce n’est pas exceptionnel. Mais c’était un peu compliqué. Et je me suis fait peur pendant quelque temps« , a-t-il avoué lors de cette même prise de parole sans préciser la nature du cancer dont il était atteint.

L’animateur télé a également avoué ne jamais vraiment avoir freiné son rythme de travail, même durant ses deux opérations : « Bien au contraire, cela m’a plutôt fait accélérer ! »

Voir cette publication sur Instagram No comment Une publication partagée par Bernard de La Villardière (@delavillardierebernard) le 1 Août 2018 à 1 :53 PDT

Bernard de la Villardière a retrouvé le gout de l’aventure !

Heureusement pour l’animateur, tout est dorénavant rentré dans l’ordre et après deux grosses opérations et beaucoup d’angoisses, son état de santé à l’air de s’être stabilisé.

“Je n’étais donc pas dans la meilleure période de ma vie en termes de forme physique, même si j’avais récupéré mon moral après des moments un peu angoissants« , avait-il conclu lors de cette même interview.

Le moral retrouvé, Bernard de la Villardière souhaite reprendre le cours de sa vie et repartir à l’aventure. Le problème, c’est que l’animateur est désormais “persona non grata” dans certains pays, voire dans certaines régions de France !

Il avait déjà avoué vouloir partir dans de nombreux pays, mais que ces derniers refusaient de lui donner le visa. Algérie, Venezuela, Cuba, Iran, Chine, Corée du Nord, tous sans exception lui ont formellement refusé l’entrée sur le territoire.

Mais ce n’est pas tout, depuis peu, l’animateur a également l’interdiction de se rendre dans le Port du Havre et dans celui de Marseille…

Il avoue que depuis le temps, il a fini par se faire une raison.

Voir cette publication sur Instagram Lancement d’Un été à Montréal dans EE dimanche 17 juin Une publication partagée par Bernard de La Villardière (@delavillardierebernard) le 7 Juin 2018 à 8 :04 PDT

Bernard de la Villardière rend hommage à son fils

Lors d’une interview avec Télé-Loisir, le journaliste de 62 ans a souhaité revenir sur son histoire de famille, et plus particulièrement sur l’un de ses fils qui exerce actuellement la même profession que lui.

Marc, alors âgé de 32 ans, a même participé à la réalisation du dernier épisode de Dossier Tabou, la nouvelle émission de Bernard de la Villardière.

Les médias se demandent bien évidemment si ce fils prodige prendra la relève de son célèbre père, une fois le moment venu. Ce à quoi le journaliste a répondu : « Oui pourquoi pas ? J’aimerais bien. Je ne suis pas certain qu’il aspire à être devant la caméra. Il aime beaucoup le reportage ».

Et oui, si Marc a le goût de l’investigation, ce dernier n’aura pas forcément envie de suivre les traces de son père et comme tous les “fils de”, il aspire certainement trouver sa propre voie !