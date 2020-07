Bernard de La Villardière : contaminé par le coronavirus, il le propage à tout son entourage !

Lorsqu’il s’est mis à ne plus ressentir le goût des aliments ingérés et à se sentir extrêmement fatigué, Bernard de La Villardière ne savait alors pas qu’il était atteint du Covid-19, comme des milliers de personnes l’étaient déjà tandis que les médias ne parlaient pas encore de l’arrivée de ce virus en France.

L’animateur de l’émission Enquête exclusive n’a pas officiellement procédé à un test de dépistage du coronavirus, toutefois, il en est certain : il a bien contracté ce virus virulent lors d’un reportage tourné en Russie, au mois de janvier dernier. Dans une interview accordée au site TV Mag, Bernard de La Villardière a révélé avoir malgré lui contaminé plusieurs de ses proches ainsi que divers collaborateurs d’Enquête exclusive : « Comme je ne savais pas que c’était ce virus, je n’ai pas pris les précautions d’usage à mon retour et j’ai malheureusement contaminé la moitié des gens qui travaillent avec moi… Je me console de ma légèreté en me disant que nous sommes immunisés. »

Heureusement pour lui, Bernard de La Villardière n’a pas été durement affecté par le Covid-19, puisqu’il n’a déclaré aucun symptôme grave et réellement invalidant. Il n’a donc pas été contraint de se rendre aux urgences. Cependant, comme beaucoup de Français, l’animateur se fait énormément de soucis au sujet de cette crise sanitaire qui sévit dans le monde entier : « Je reste évidemment inquiet pour mes proches, pour les Français, et aussi pour l’Afrique qui, pour des raisons économiques et culturelles, a du mal à imposer un confinement strict. »

Pour l’heure, Bernard de La Villardière se trouve confiné dans le Dauphiné, en Isère.

Un ami de Bernard de La Villardière en réanimation après avoir contracté le covid-19

« Je bats ma coulpe parce que je faisais partie de ceux qui estimaient que le confinement était une mesure excessive. En fait, nous nous apercevons que cette mesure fonctionne et je mets un point d’honneur à respecter les consignes », a également fait savoir l’animateur d’Enquête exclusive, tout en estimant que ce confinement permettait de « renouer les liens familiaux et amicaux. »

D’ailleurs, Bernard de La Villardière prend régulièrement des nouvelles de l’un de ses amis, actuellement en réanimation après avoir contracté le coronavirus. L’animateur lui envoie ainsi des SMS quotidiennement, afin de l’assurer de son soutien.

