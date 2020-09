Bernard Laporte : le chroniqueur de Cyril Hanouna placé en garde à vue !

View this post on Instagram

Il y a quelques jours, le gouvernement a confirmé maintenir le nombre maximum de supporters à cinq mille présents dans les stades et ce pour tous les sports, jusqu’au 30 octobre 2020. Cependant, Bernard Laporte et la FFR (Fédération Française de Rugby) ont demandé une dérogation préfectorale pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Programmés les 24 et 31 octobre, le souhait de Bernard Laporte serait de passer de cinq milles à cinquante cinq milles supporters pour ces deux matchs . D’ailleurs, il a déclaré : « Nous avons demandé […] pour le Pays de Galles, puis pour l’Irlande, 55 000 supporters. On attend la réponse mais on pense que l’on peut l’avoir aujourd’hui. On a ce premier scénario optimiste, mais notre trésorier en a prévu un autre avec une jauge à 5000. Une chose est sûre, c’est que les matchs se joueront ». Les bleus auront le droit de jouer jusqu’à six matchs cet automne avec notamment le Pays de Galle et l’Irlande comme premiers adversaires . #rugby #tournoidessixnations #ffr #bernardlaporte #francerugby #sport #paysdegalles #irlande