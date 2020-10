Bernard Montiel dans TPMP : il attaque violemment Laeticia Hallyday suite à son interview !

Alors que la veuve de Johnny Hallyday ne s’était pas exprimée à la télévision depuis deux ans, elle a enfin donné une interview pour la présentation du coffret souvenir « Johnny Hallyday : Son rêve américain » dans l’émission Sept à huit ce dimanche dernier. Et le moins qu’on puisse dire c’est que son apparition a suscité de très vives réactions. Notamment chez Bernard Montiel qui s’est montré en profond désaccord Laeticia Hallyday.

« Ma vie sans Johnny », les confidences intimes de Laeticia Hallyday

Dimanche soir dernier, les téléspectateurs de toute la France ont pu découvrir sur TF1, une interview d’une grande rareté. Laeticia Hallyday était en effet présente pour se confier sur sa vie de veuve et répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara.

Durant l’émission, la maman de Joy et Jade est revenue sur ses souvenirs, sur la maladie et l’absence de Johnny au quotidien, mais elle a également souhaité aborder un thème tout particulier : sa nouvelle vie amoureuse.

Car ceux qui suivent la star sur les réseaux sociaux savent qu’elle a retrouvé l’amour dans les bras de Pascal Balland et que les deux tourtereaux ont l’air de former une nouvelle petite famille unie.

À ce sujet, elle exposait son ressenti sans tabou, comme celui d’une veuve qui a décidé d’apprendre à vivre avec la tristesse et la douleur et tenter de se reconstruire. Peut-être était-ce pour ne pas froisser les fans de Johnny, mais la veuve à décider de ne jamais citer directement le nom de l’homme qui partage actuellement.

Cette journée était intense en émotion, @JohnnySjh la France a pensé à toi pour tes 76 ans, Toulouse a accueilli @LHallyday ta muse Jade et Joy quel beau discours , un amour infini, on ne t’oublie pas et tu ns manque . pic.twitter.com/iXrlleeuub — Christine (@trapet1) June 15, 2019

Laeticia Hallyday a également confié avoir eu énormément de mal à débuter une nouvelle relation amoureuse, car le souvenir de Johnny étant encore présent et il lui a été très dur de passer à autre chose… Et cet homme qui partage aujourd’hui sa vie, elle ne l’attendait pas : « C’est difficile d’apprendre à aimer. On a l’impression de tromper son mari. On a l’impression qu’on ne pourra pas aimer à nouveau, qu’on n’en sera pas capable. Qu’un autre homme vous touche que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme, ça paraît tellement compliqué, c’est vertigineux parce que le manque reste abyssal. On a tendance à comparer alors qu’il ne faut pas comparer », avait-elle expliqué à Audrey Crespo-Mara.

Ce témoignage bouleversant et humain avait ému les téléspectateurs et la veuve de Johnny a pu compter sur le soutien de certains de ses fans sur les réseaux sociaux. Cependant, cette interview aussi bouleversante soit-elle n’a pourtant pas été du goût de tout le monde.

Notamment de Bernard Montiel.

« Ce n’était pas à moi de lui dire qu’il lui restait 3 mois à vivre ».#LæticiaHallyday raconte l'annonce du cancer de Johnny.👇 #septahuit @TF1 @audrey_crespo pic.twitter.com/nOwy35iKjT — Sept à Huit (@7a8) October 18, 2020

Bernard Montiel, un ami qui ne lui veut pas que du bien

Alors que les scandales continuent d’éclater autour de l’héritage du chanteur, que Laura Smet et David Hallyday ont été déshérités par leur père qui a pris la décision de tout léguer à sa compagne Laeticia et que certains proches de la famille Hallyday commencent à briser le silence, c’est au tour de Bernard Montiel d’ajouter son grain de sel.

Avant d’être chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP, Bernard Montiel est également acteur présentateur radio et TV, et est également très proche des enfants du clan Hallyday.

Il avait d’ailleurs déclaré que pour Laura Smet et David Hallyday, la pilule de l’héritage était très difficile à faire passer et que le frère et la sœur se trouvaient dans une grande souffrance psychologique : « C’est terrible pour les enfants de se sentir dépossédés de quelque chose de leur père. Ce n’est pas qu’une question d’argent, mais c’est nier leur existence. Psychologiquement, c’est très dur et très violent ». A-t-il alors déclaré dans Touche pas à mon Poste..

L’animateur et acteur a également souhaité parler des relations entre Laeticia et ses beaux-enfants. Des relations que l’on imagine bien tendues et quelque peu conflictuelles. Pour faire court, la famille recomposée ne s’adresse plus la parole depuis les funérailles du chanteur.

Au sujet de l’interview, Bernard Montiel a déclaré l’avoir trouvée « extrêmement émouvante si on se laisse piéger ».

Un avis choc, mais qui va de pair avec les bons sentiments que l’animateur éprouve pour la veuve : “Moi, je vais lui décerner le César de la meilleure actrice (…). Déjà, elle n’a pas la même voix dans la vie”, a-t-il lancé.

Alors coup de génie promotionnel ou véritable moment d’émotion ? La suite nous le dira …