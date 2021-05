Bernard Montiel menacé de mort, il aurait pu être décapité après avoir pris la parole dans TPMP

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de nouvelles déclarations assez foles en ce qui concerne l’émission de Cyril Hanouna Touche Pas à Mon Poste. En effet, même si cela ne concerne pas toujours le chroniqueur Bernard Montiel, il se trouve qu’on a déjà pu voir d’autres chroniqueurs dans la tourmente et dire haut et fort qu’ils pouvaient avoir beaucoup de difficultés au quotidien. Malheureusement, avec une telle exposition de la part des médias et notamment de la chaîne C8, il se trouve qu’on a pu découvrir de nouvelles informations exclusives et que l’on risque d’entendre pendant encore très longtemps.

Par le passé, on se souvient d’autres chroniqueurs qui ont pu prendre la parole en ce qui concerne les menaces qu’ils ont reçu, avec notamment Kelly Vedovelli qui s’est retrouvée dans une situation vraiment très délicate. Cette dernière n’avait pas hésité d’ailleurs à prendre une décision assez radicale ces derniers mois. On se souvient tous de la situation assez grave qu’il s’est passé avec son profil sur les réseaux sociaux : elle a purement et simplement décidé de supprimer toutes les photos qui se trouvaient sur son profil. Les fans avaient à l’époque étaient vraiment très déçus, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais en ce qui concerne Bernard Montiel, il se trouve que cela arrive exactement au moment où on peut voir que Karim Benzema revient dans l’équipe de France. C’est en face de Stéphane Ravier que l’on a pu voir Bernard Montiel faire une très grosse déclaration étonnante, car ce dernier n’a pas arrêté de dire « vive l’Algérie » plusieurs fois en plein direct dans Touche Pas à Mon Poste.

Bernard Montiel se confie peu, il a l’air très mal en point sur le plan amoureux

Personne n’aurait pu imaginer que par le passé nous n’ayons entendu que très peu de nouvelles en ce qui concerne la vie amoureuse de Bernard Montiel. En effet, ce dernier a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir parler des ses amours, et récemment la déclaration qu’il a pu réaliser fait vraiment froid dans le dos. Alors que l’on pensait pouvoir découvrir un homme assez épanoui, il n’en est rien.

En effet, il a même pu déclarer très ouvertement qu’il ne croyait plus du tout à l’amour aujourd’hui. C’est avec la plus grande tristesse que ses fans ont appris la nouvelle pour être assez triste de l’apprendre, mais malheureusement les choses ne s’arrêtent pas là pour lui, et la situation est assez compliquée…

Bernard Montiel menacé, une journée très difficile qu’il a eu à passer à cause d’une déclaration

Alors que l’on a pu apprendre que Bernard Montiel avait une vie assez chaotique, il se trouve qu’il a pu recevoir des menaces de mort suite à ces dernières déclarations. Il a pu dévoiler en effet qu’il avait même déclaré qu’il avait déjà quelques pistes pour pouvoir retrouver la personne qui avait proféré ces menaces très graves.

Très remonté, il n’avait pas hésité à dire haut et fort qu’il ne voulait pas que ces accusations restent anonymes et qu’il voulait que le principal accusé et responsable soit tout simplement puni. Voilà qui est clair et qui devrait permettre à d’autres personnes d’éviter de faire de telles menaces insoutenables au quotidien !