Bernard Montiel (TPMP) : c’est intolérable, découvrez ses propos choquants que les chroniqueurs trouvent « dégoûtants »

On se doute que parfois, pour certaines grandes personnalités françaises que l’on a pu voir pendant de nombreuses années à la télévision comme Bernard Montiel, cela peut être très difficile de garder sa vie privée. Et on peut dire qu’à ce petit jeu, Bernard Montiel a pu décider contre toute attente de ne plus s’exprimer pour pouvoir raconter ce qu’il peut avoir l’occasion de vivre au quotidien, même si cela ne plait pas toujours à certaines personnes publiques ou à ses fans comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

Si dans les années 90, il se trouve que Bernard Montiel pouvait être une très grande star de la télévision française avec son émission Vidéo Gag qui était alors à l’époque diffusée toutes les semaines sur TF1, cela a complètement changé le jour où il avait pu faire une déclaration assez choquante sur sa participation à l’émission. On imagine que Bernard Montiel doit probablement se souvenir de ce jour encore aujourd’hui, car cela aura pu avoir des conséquences complètement catastrophiques sur sa vie professionnelle.

En effet, à l’époque, alors que l’animateur avait pu minimer son rôle dans l’émission Vidéo Gag en utilisant des mots crus et même assez grossiers, il a tout simplement été remercié par TF1 qui a complètement effacé son apparition sur les diffusions de l’émission Vidéo Gag qui n’avaient pas encore été montrées à l’antenne…

Bernard Montiel : une époque difficile qu’il a dû traverser pour sa vie professionnelle à la télévision

Si aujourd’hui tout le monde connait Bernard Montiel pour sa participation à l’émission de Touche Pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna et de tous les autres chroniqueurs de l’émission, pendant de nombreuses années il a pu vivre ce que l’on appelle une « traversée du désert » où son téléphone n’a plus du tout sonné du jour au lendemain.

Tout le monde ignore pourquoi exactement, mais il semblerait que Cyril Hanouna ait souhaité donné de l’aide à Bernard Montiel par la suite, quelques années après, et on peut désormais le retrouver dans Touche Pas à Mon Poste. Toutefois, les fans auront pu remarquer que dans ses yeux se cache une certaine mélancolie : l’ancien animateur et chroniqueur ne s’exprime que très peu désormais, et on a encore pu le voir récemment avec des déclarations assez choquantes, c’est le moins que l’on puisse dire…

Bernard Montiel se confie sur sa vie privée pour la première fois : il « dégoûte » ses collègues de la télé

Bernard Montiel a encore une fois pu étonner les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste en faisant des déclarations plutôt étonnantes, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que dans la dernière émission de TPMP, l’animateur Cyril Hanouna avait essayé d’apporter un peu de romantisme dans l’émission, Bernard Montiel n’a pas été du même avis !

Alors que l’animateur lui a demandé s’il embrassait bien, Bernard Montiel a répondu qu’il apprécier « mettre la langue » profondément : de quoi choquer les chroniqueurs et les téléspectateurs en direct !