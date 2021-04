Bernard Tapie agressé : « un signe » que la vie a pu lui apporter…

On peut dire que dans certaines régions en France, depuis la crise sanitaire qui a fait un mal terrible à l’économie française, les cambriolages ne font que prendre de l’ampleur. On a pu le constater notamment dans certaines parties du pays où certaines personnes fragiles se font parfois dérober des sommes assez importantes. A l’heure où l’avenir est très incertain, la violence est également utilisée dans certains cas de cambriolages, comme cela a été le cas pour Bernard Tapie récemment.

Bernard Tapie vit un quotidien difficile avec des mauvaises nouvelles

Ce sont des nouvelles vraiment terribles que l’on a pu apprendre ces toutes dernières semaines pour Bernard Tapie. Alors que le sort semble s’acharner sur lui, personne n’aurait pu imaginer que la situation allait être de pire en pire… On a en effet pu le voir avec notamment la maladie qui a gagné du terrain, ou encore ces accusations auxquelles il devra répondre prochainement.

A 78 ans, Bernard Tapie est en effet accusé de faits assez graves qui pourraient bien avoir de lourdes conséquences. Concrètement, Bernard Tapie est accusé d' »escroquerie » mais également de « détournement de fonds publics » pour l’affaire qui tourne autour de l’arbitrage et qui a fait beaucoup parler d’elle.

A l’heure où Bernard Tapie a également dû faire face à un cancer de l’œsophage et de l’estomac, on imagine que son quotidien doit être très difficile… Et tout cela était sans compter sur l’attaque qui a eu lieu à son propre domicile, alors que l’homme d’affaires ne se portait clairement pas très bien.

Bernard Tapie donne des nouvelles sur son état après avoir échappé au pire

Bien que Bernard Tapie soit assez fort, il a reconnu dans Le Point que physiquement il ne ressentait presque plus rien, et que son moral était au plus bas. Concernant sa compagne, qui a été traînée par les cheveux dans toutes les pièces et rouée de coups, il a révélé qu’elle va malheureusement devoir utiliser des « traitements psychologiques ».

Alors que cet événement est arrivé le week-end pascal, un soir où les enfants devaient venir dormir chez lui ce soir-là, Bernard Tapie y a toutefois vu un certain signe. Il a en effet révélé que le lundi de Pâques, Bernard Tapie a voulu réunir toute sa famille autour de la table pour faire une très grosse annonce, et nous devrions avoir une confirmation de celle-ci très bientôt, c’est le moins que l’on puisse dire.

Ce « signe » que lui a envoyé ce tragique événement et qui pourrait le sauver…

Alors que certains français n’arrivent pas à se relever après un terrible cambriolage, Bernard Tapie révèle quant à lui qu’il avait vu cet événement comme un signe. En effet, avec un cambriolage qui a mal tourné pendant le week-end de Pâques, Bernard Tapie a vu l’événement comme « les clous de sa croix ».

Mais il va encore plus loin et affirme que le 10 mai prochain, jour de son jugement, cela sera alors sa « résurrection ». De quoi voir les choses d’une façon très positive et qui pourrait peut être avoir des conséquences sur son avenir…