Bernard Tapie balance tout sur son agression et donne des nouvelles terrifiantes sur son état de santé

C’est encore une fois Bernard Tapie, la figure mythique française, qui a pu prendre la parole à nouveau alors que les rumeurs ne font que de s’accumuler autour de sa personnalité. Il faut dire que pendant très longtemps, ce dernier était dans une assez mauvaise posture et certains français ne supportent plus de le voir dans certains médias. Il a donc tenu à prendre la parole contre toute attente dans le journal Libération du 5 avril dernier pour pouvoir faire des révélations fracassantes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme d’affaires Bernard Tapie n’a vraiment pas froid aux yeux et on a pu encore une fois le confirmer avec la déclaration que l’on a pu avoir l’occasion de lire dans ce numéro exceptionnel du journal Libération. Il se trouve qu’il n’avait pas pris la parole depuis un certain moment et cela a pu être assez troublant de redécouvrir Bernard Tapie s’exprimer sur une affaire aussi sordide.

Pour certains français, il s’agit même d’une affaire qui est assez comparable avec ce que l’on a pu voir avec Kim Kardashian il y a tout juste quelques années, où la star américaine avait pu être en effet victime d’une agression assez spectaculaire en plein Paris. Concernant Bernard Tapie, il se trouve que la situation est bel et bien différente, c’est le moins que l’on puisse dire…

Bernard Tapie s’exprime pour la première fois, il a pu échappé à une mort tragique lors de cet événement…

Bernard Tapie a probablement beaucoup de chance d’être encore en vie comme il peut l’imaginer avec le moment terrible qu’il a eu l’occasion de vivre très récemment. En effet, on imagine que c’est une épreuve assez terrifiante à vivre psychologiquement pour l’homme d’affaires, car Bernard Tapie aurait en effet été ligoté aux pieds de son propre lit, alors même que les agresseurs en profitaient pour pouvoir tout dérober dans la maison tout en tirant les cheveux de son épouse.

Dans le journal Libération, Bernard Tapie est toutefois sorti de son silence : on imagine que pour de nombreux français, la situation pourrait être vraiment traumatisante, c’est le moins que l’on puisse dire. Et les mots que Bernard Tapie a pu utiliser dans sa déclaration sont également très étonnants, car on sait que l’homme d’affaires était récemment très malade comme on a pu l’apprendre.

"Ils le mettent KO et après ils se sont occupés de ma belle-mère (…) Ils l'ont trainée par les cheveux"@TapieStephane revient sur l'agression et le cambriolage de Bernard Tapie et sa femme Dominique. #TPMP pic.twitter.com/lCqieYN3LE — TPMP (@TPMP) April 5, 2021

Bernard Tapie au plus mal, une situation qui est “dure à encaisser” pour lui et pour sa femme

C’est donc dans Libération que l’on peut voir la réaction de Bernard Tapie suite à son agression, où il s’est contenté de dire que cela allait « comme ci comme ca » lorsqu’on a pu lui demander comment il se sentait. Il faut dire que toute sa vie, Bernard Tapie a été très combatif, mais cette situation est vraiment dure à vivre pour lui.

Il a en effet pu dire que la situation était vraiment dure à encaisser pour lui et pour sa femme, et il a même pu évoquer les différentes sequelles qui pourraient être possibles après avoir pu recevoir autant de coups.