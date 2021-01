Bernard Tapie : une bonne dose d’émotion en regardant l’hommage de son fils !

Les internautes ont clairement été émus en regardant ce cliché puisque vous savez sans doute que Bernard Tapie est malade. Lors de sa dernière interview à la télévision, son passage avait clairement bouleversé tous les téléspectateurs. En effet, la maladie semble prendre de l’ampleur, mais il lutte contre ce cancer qui dévore son organisme. Il a perdu sa voix, mais il a toujours un discours plein d’espoir. Bernard Tapie a donc célébré son 78e anniversaire le 26 janvier dernier, c’était alors l’occasion pour son fils de lui rendre un joli hommage sur les réseaux sociaux.

Bernard Tapie se dévoile sur le compte Instagram de son fils

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephane Tapie 🔵⚪️ (@stephanetapie)



Si vous suivez les réseaux sociaux et notamment le compte de Stéphane, vous avez pu découvrir le fameux portrait de Bernard Tapie. Ce dernier a les cheveux blancs, son visage est fidèle à lui-même, il porte un pull à col rouler et vous êtes loin d’imaginer qu’il est atteint d’un double cancer. Son fils a donc tenu à lui rendre un hommage pour cette occasion particulière, il souhaite donc un joyeux anniversaire à son père pour cet homme qu’il décrit comme un héros.

Stéphane lui dévoile aussi son amour avec les différents hashtags .

. En ce qui concerne son état de santé, il ne donne pas forcément des nouvelles sur Internet, mais lors de sa dernière interview, les problèmes n’étaient pas réglés.

En effet, il est tout de même atteint par un double cancer et il a eu l’occasion de tester plusieurs solutions qui ont plus ou moins eu du succès.

Les médecins avaient notamment pu diagnostiquer des tumeurs au niveau de la peau, des poumons et des cordes vocales.

Le cancer n’a toutefois pas été détecté très récemment, car Bernard Tapie se bat contre ce maudit crabe depuis de nombreuses années. Il montre alors qu’il est possible de lutter même lorsque tout semble perdu ou plus ou moins complexe. Face à Audrey Crespo Mara, pour le portrait de Sept à Huit, il avait notamment précisé qu’il ne se sentait pas très bien et il a donc réalisé un scanner dont les résultats n’ont pas été réjouissants.

En effet, avec émotion, Bernard Tapie a révélé qu’il avait 20 % de nouvelles tumeurs et les anciennes avaient aussi doublé.

Bernard Tapie a de nombreux soutiens en France

A chaque fois qu’il apparaît à la télévision, les retours sur les réseaux sociaux sont positifs et Bernard Tapie peut recevoir de nombreux soutiens de la part des stars, mais également des inconnus. Sa famille est aussi présente, c’est le cas de sa fille Sophie Tapie ou encore de son fils Stéphane qui a partagé cette bouleversante photo sur son compte Instagram. Il a toutefois quatre enfants qui sont nés de deux mariages puisqu’il a notamment été uni à Michèle Layec et Dominique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephane Tapie 🔵⚪️ (@stephanetapie)



Sophie Tapie avait partagé il y a quelques mois un message plein d’espoir en précisant qu’ils allaient combattre cette maladie qui fait des ravages dans le monde entier. D’ailleurs, avec la crise sanitaire, les hôpitaux sont saturés et les diagnostics seraient beaucoup plus longs à poser. Alors que les découvertes précoces augmentent les chances de guérison, certains spécialistes s’inquiètent, car de nombreuses personnes pourraient être atteintes d’un cancer sans, forcément, le savoir alors qu’il est difficile de réaliser tous les examens actuellement.

Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à Bernard Tapie qui est vraiment un modèle pour de nombreuses personnes au vu du combat qu’il peut mener contre le cancer. Il montre à chaque fois qu’il faut tout tenter et garder l’espoir d’un avenir meilleur.