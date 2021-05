Bernard Tapie complètement malade : ce « dernier projet » qui lui tient à coeur

C’est le coeur lourd que Bernard Tapie, l’homme d’affaires très controversé, a pu prendre de nouveau la parole récemment. En effet, ce dernier est au coeur de l’actualité et ne se prive pas pour prendre la parole sur de nombreux sujets aussi divers que variés. Alors qu’il fait désormais face à la maladie avec un double cancer qui est assez terrible, Bernard Tapie ne pensait probablement pas vivre une vie aussi difficile que celle qu’il connaît actuellement.

En effet, on a pu le redécouvrir ces derniers mois dans l’actualité avec des images complètement effroyables, et même ses plus grands fans de l’époque de l’OM ne l’ont pas reconnu sur les images que l’on a pu se procurer. Mais encore plus récemment, ce sont des événements tragiques que Bernard Tapie a pu vivre, et qui font plutôt froid dans le dos…

Bernard Tapie : attaqué chez lui à son domicile, il ne ressent presque plus rien aujourd’hui…

Alors que désormais, Bernard Tapie pourrait être considéré comme une personne âgée, c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu apprendre que la maison du couple avait été cambriolée ces derniers jours, à l’occasion du week-end de Pâques. Avec des images vraiment traumatisantes qui ont pu faire le tour des médias, on a pu voir Bernard Tapie le visage plein de sang, ainsi qu’une photo bouleversante de sa compagne qui a été rouée de coups.

Les personnes qui sont responsables de ces actes ne seront malheureusement pas reparties avec ce qu’elles espéraient : alors que la compagne de Bernard Tapie a été traînée les cheveux par terre, l’homme d’affaires est resté malgré lui complètement impuissant face à la situation. En effet, le couple n’avait pas de liquidités à son domicile, et même l’insistance des cambrioleurs n’aura rien pu faire.

C’est donc dans les médias que Bernard Tapie a donné son ressenti, ajoutant qu’il se sentait « comme ci, comme ça », et qu’il ne ressentait presque plus rien. Sa compagne, quant à elle, est malheureusement suivie pour son état qui est tragique psychologiquement. Malgré cette épreuve, Bernard Tapie reste courageux, et il a quand même des projets en tête…

Bernard Tapie : son rêve le plus fou qu’il voudrait partager avec les français…

Alors que Bernard Tapie s’attend à vivre un moment très difficile dans les prochains jours avec un jugement qu’il attend comme sa « résurrection », il a encore de beaux projets devant lui. En effet, c’est lors de sa toute dernière interview pour TF1 que Bernard Tapie a pris la parole à ce sujet et tout raconté. En demandant à Bernard Tapie s’ils considèrent que certaines choses n’avaient aujourd’hui plus aucune importance, Gilles Bouleau ne s’attendait sans doute pas à une telle réponse de la part de l’homme d’affaires français.

Bernard Tapie a en effet révélé que s’il retrouvait sa voix, il pouvait très bien faire un film avec Claude Lelouch ! Une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous les plus grands fans de cinéma français, car tout le monde se souvient encore de la prestation magistrale de Bernard Tapie au cinéma, il y a de cela déjà plusieurs années maintenant. Avec un nouveau film à son actif, ce serait donc un projet qui pourrait sublimer sa carrière après toutes ces longues années…