Bernard Tapie très ému dévoile quelques souvenirs après un drame, découvrez cette douloureuse affaire

Vous avez pu découvrir dans la presse ce drame qui s’est déroulé le 19 février dernier comme l’Agence France-Presse a notamment pu le préciser. En effet, Bernard Tapie a été le propriétaire d’un bateau à savoir le Phocéa et il a notamment pu passer de beaux moments en sa compagnie. Malheureusement, ce drame a engendré quelques larmes puisque l’homme d’affaires était forcément très attaché à ce bateau. Ce dernier était clairement mythique avec notamment ses 72 mètres et une prestance très sympathique.

L’ancien bateau de Bernard Tapie a été détruit

Il n’a pas été le seul propriétaire de ce bateau, mais il est tout de même resté très attaché à ce dernier. En effet, un responsable des garde-côtes en Malaisie a pu partager les circonstances de ce drame qui ont notamment été rapportées par Purepeople. Nous apprenons que le bateau a été dévasté par un incendie et les flammes ont clairement eu raison de la coque. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que le Phocéa a coulé il y a quelques jours. Il se trouvait à proximité de l’île Langkawi lorsque le drame s’est produit.

Pour tenter de comprendre les faits, une enquête a été ouverte, elle permettra sans doute de découvrir les raisons de ce sinistre .

. Sur ce bateau, il y avait plusieurs membres de l’équipage qui ont pu être sauvés par les secours dépêchés sur place.

L’AFP a eu l’occasion de recueillir le témoignage de Bernard Tapie qui a donc été bouleversé par cette terrible nouvelle.

L’ancien homme d’affaires estime que la situation est vraiment triste et il en a même « chialé » comme il peut le préciser au cours de cette petite interview. Bernard Tapie révèle que tous ses souvenirs, notamment les plus beaux, ceux en lien avec le sport et l’économie sont nés sur ce bateau très imposant. Il a également confié lors de cet entretien que de nombreuses personnes étaient toujours très heureuses de faire un tour à bord de ce bateau.

Il est désormais dans sa mémoire et lié à ses plus beaux souvenirs, le bateau a coulé, il ne pourra donc pas être sauvé puisque l’incendie a entraîné de sérieux dommages au niveau de la coque. Pour rappel, Bernard Tapie avait souhaité transformer ce bateau pour qu’il soit très confortable.

Le Phocéa, un bateau différent des autres

Il semblait commun à d’autres bateaux, mais ce n’était qu’une apparence. En effet, le site Internet nous apprend qu’il a tout de même été au coeur d’une traversée de l’Atlantique d’ouest en est en 1905. Il avait même réalisé un record à cette époque. Comme nous avons pu le préciser, Bernard Tapie n’était pas le seul propriétaire puisque le bateau avait été vendu pour plus de 36 millions de francs à savoir 7.5 millions d’euros à Mona Ayoub. Cette dernière ne l’avait pas conservé puisqu’il avait été vendu en 2010.

Le Phocéa est donc un mythique bateau qui a pu voir le jour en 1976 à Toulon, il avait notamment été conçu pour Alain Colas, un navigateur. Bernard Tapie avait eu l’occasion d’être le propriétaire entre 1980 et 1990. Il reste tout de même des photos sur Internet pour découvrir ce bateau si toutefois vous ne le connaissez pas. En ce qui concerne l’enquête, aucune information supplémentaire n’a été transmise à la presse, il est difficile de savoir si les circonstances de cet incendie sont connues ou si la disparition du Phocéa reste un mystère. Il y a par contre des images de ce drame qui ont été relayées par les organes de presse.