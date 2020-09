Bertrand-Kamal confie avoir perdu sa grand-mère juste avant son départ pour Koh-Lanta !

« J’ai pensé à elle tout le long »

Lors du cinquième épisode du vendredi dernier, les quatre équipes initiales de Koh-Lanta ont été réparties en deux nouvelles tribus portant les couleurs traditionnelles de la compétition. L’équipe des Jaunes sera menée par la jeune marseillaise, Alix et celle des Rouges par le dijonnais de 30 ans, Bertrand-Kamal.

Les apprentis Robinson ont été surpris de savoir que l’épreuve de confort s’agissait d’un test de performance individuelle. En principe, le jeu consistait à s’agripper au dos d’un poteau, les mains au-dessus de la tête. Cette position était vraiment incommode et la plupart des participants n’ont pas tenu très longtemps. Une heure est presque écoulée et il n’y avait plus que quatre participants : Fabrice de l’équipe du Nord, Dorian celui de l’Ouest, Bertrand-Kamal pour l’Est et puis Alix celle du Sud. Au bout du compte, Fabrice et Dorian ont eux aussi abandonné la partie pour laisser la scène aux deux candidats finalistes. Ce dernier moment a été très émouvant. Le souffle court, Alix a dédié l’instant à sa grand-mère, décédée plus tôt, pour se donner du courage et elle a remporté la victoire. « Je le fais pour toi, mamie, donne-moi la force » implorait-elle entre deux sanglots.

L’animateur, Denis Brogniart, a bien remarqué ce passage et il n’a pas manqué de questionner Alix sur le sujet. Cette dernière lui a expliqué que la défunte avait succombé à un cancer. « Mamie Luce, c’est elle qui, à la fin, m’a portée. Elle s’est battue pendant longtemps contre le cancer, je ne pouvais pas lâcher. » a-t-elle affirmé. De son côté Bertrand-Kamal a également confié une bien triste confidence qui a énormément touché le public. Il faut dire que les paroles invocatrices d’Alix a ravivé chez lui des récentes douleurs causées par un drame familial. En effet, l’aventurier émérite, qui a malheureusement disparu lui aussi il y a deux semaines, a été frappé par la mort de sa grand-mère avant sa participation dans le programme Koh-Lanta. « Au bout de 15 minutes, je me suis dit que c’était mort, que je ne tiendrais pas. Une heure après, j’étais encore dessus. Et quand j’entends Alix parler, je pense que c’était le combat des mamies, parce que j’ai perdu ma grand-mère la veille d’arriver à Koh-Lanta » a-t-il confié.

Certains accusent Denis d’avoir aggravé la maladie de Bertrand-Kamal !

Malgré son décès, la diffusion de l’émission à laquelle il a participé continue sur TF1. La chaîne a obtenu l’accord de sa famille. D’ailleurs, un hommage spécial pour Bertrand-Kamal Loudrhiri a été consacré avant de commencer l’épisode du vendredi 10 septembre, le lendemain de son décès. Il faut reconnaître que le jeune aventurier a beaucoup marqué les téléspectateurs de TF1. Le présentateur Denis Brogniart a évoqué la personnalité de ce chaleureux candidat qui a disparu prématurément. « Il irradiait par sa bonne humeur » disait-il à regret.

Le lundi 14 septembre, Alexia Laroche-Joubert a été invitée sur le plateau de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste. Elle a fait des déclarations qui ont suscité la curiosité des internautes. D’abord elle a déclaré : « Bertrand-Kamal a dit à son papa que c’était sa plus belle aventure et qu’il voulait la voir ». Ensuite la productrice a raconté que Bertrand-Kamal avait été blessé au cours du tournage de Koh-Lanta aux Fidji. Après son retour en France, il ne s’est toujours pas remis de ses blessures et il a dû se rendre à l’hôpital. Les examens ont révélé qu’il était atteint d’un sévère cancer de pancréas.

Cependant, ces arguments ont eu un fâcheux revirement. Les internautes ont pointé du doigt la production et l’animateur Denis Brogniart. Ils l’accusent d’être responsable de la dégradation de l’état de santé de Bertrand-Kamal. Pour eux, l’accident qu’il a eu pendant l’aventure a aggravé le cancer de BK, ce qui a conduit à sa mort. Denis a riposté sur Télé-Loisirs. « Ça suffit la calomnie ! (…) Ne cherchons pas la polémique. Ce type était bon, ce type était beau. Je ne voudrais surtout pas, qu’on salisse quoi que ce soit. Respectons sa mémoire et sa volonté » a-t-il répondu d’un ton sévère.