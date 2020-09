Bertrand-Kamal (Koh-Lanta, les 4 terres) : le candidat est mort d’un cancer à l’âge de 30 ans !

Les amateurs de l’émission sont sous le choc après la confirmation de la mort de l’un des candidats par le présentateur de TF1 Denis Brogniart sur son compte Instagram ce 10 septembre 2020. L’aventurier de la région de l’Est serait mort la veille après plusieurs jours de combats contre un cancer.

Koh-Lanta en deuil, Bertrand-Kamal succombe au cancer du pancréas

Bertrand-Kamal, qui représentait l’Est dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, les 4 terres avait révélé être atteint d’un cancer du pancréas il y a quelques jours. Cette mauvaise nouvelle avait brisé le cœur des fans de ce jeu. C’est dans la soirée du 9 septembre 2020 que le jeune candidat de 30 ans serait décédé d’après une proche amie de Bertrand, Kenza qui l’a fait savoir sur son compte Twitter. On pouvait lire « Il restera de toi mon frère. Il restera de toi ce que t’a donné ton magnifique parcours et surtout toi à Koh-Lanta. Qu’Allah t’ouvres les portes du Paradis et qu’il apaise notre peine. Dieu merci j’ai pu être à tes côtés pour tes derniers souffles, repose en paix ». Jusque-là, plusieurs internautes n’en revenaient pas et attendaient la confirmation d’une source beaucoup plus crédible. Ce jeudi 10 septembre, Denis Brogniart, le journaliste de TF1 l’a annoncé aux abonnés de sa page Instagram et cela a conduit à de nombreux messages visant à rendre hommage à ce candidat.

Le passage de l’aventurier de 30 ans sur les petits écrans n’aurait laisser personne indifférent. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, l’une de ses proches a publié une photo d’elle avec Bertrand-Kamal, accompagné d’un message en arabe qu’elle a écrit en légende. Koh-Lanta aurait donc perdu un personnage important de son émission d’autant plus qu’il était le candidat de la région de l’Est. Pour lui rendre davantage hommage, la chaîne TF1 ainsi que la société de production ALP auraient décidé de dédier la 21ème saison de Koh-Lanta à la mémoire de Bertrand-Kamal, avec l’accord de sa famille.

Bertrand-Kamal meurt à 30 ans

Il faut rappeler que le démarrage de la saison 21 de la téléréalité a eu lieu le 28 août dernier sur TF1. Cette nouvelle saison qui était très attendue des fans de l’émission, avait beaucoup fait d’elle au regard des différentes innovations observées. C’est la première fois qu’on voyait 24 candidats et quatre équipes constituées dans le jeu. Toutefois, l’annonce au sujet du décès de Bertrand-Kamal aurait brisé le cœur des téléspectateurs qui ne s‘y attendaient pas du tout. Le candidat avait annoncé qu’il était malade « Je suis tombé malade après l’aventure ; je suis en plein combat contre la maladie ». C’est bien après le tournage qu’il avait commencé à ressentir les symptômes de cette maladie mais on ne s’attendait pas à ce que les choses prennent une telle tournure en si peu de temps.

Bertrand-Kamal, un ancien animateur en club a su marquer les cœurs juste en 2 émissions. Koh-Lanta était pour lui, une occasion de réaliser son rêve d’enfance d’autant plus qu’il a toujours été fan de ce programme dès son plus jeune âge. Lors d’un entretien sur Bien Public en fin de mois d’août, le jeune homme disait qu’il regardait cette émission avec ses parents. Il déclarait « Je me disais toujours que dès que j’en aurais l’occasion, je tenterai le casting ». Toutefois, sa participation à la 21ème édition de Koh-Lanta, les 4 terres était une belle opportunité. Ce n’est que de retour des Fidji qu’il a pu se rendre compte de sa maladie et l’avait annoncé à ses fans sur le réseau social Facebook le 13 juillet dernier. Il révélait d’ailleurs qu’il n’avait pas honte et qu’il était désormais en combat contre un cancer.