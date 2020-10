Bertrand Kamal (Koh Lanta) : sa petite amie lui rend un magnifique hommage avec un cliché surprenant !

C’était il y a à peine plus d’un mois que le jeune Bertrand Kamal, 30 ans, succombait des suites d’un cancer au pancréas. Les hommages ont été nombreux, mais le dernier en date a vraiment étonné tout le monde…

La mort d’un héros

Le décès du jeune Bertrand Kamal a été annoncé ce jeudi 10 septembre 2020 sur TF1. Ce membre emblématique de la dernière saison de Koh Lanta qui appartenait à la tribu de l’Est est décédé d’un cancer du pancréas alors qu’il avait à peine 30 ans.

Une semaine auparavant, le jeune homme s’était confié sur les réseaux sociaux et avait annoncé faire de son mieux pour se battre contre sa terrible maladie.

Alors qu’elle était l’invitée de TPMP quelques jours après l’annonce du décès du jeune Bertrand Kamal, la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert est revenue sur ce tragique événement.

Elle raconte notamment que le cancer de Bertrand Kamal lui a été diagnostiqué à la suite d’une petite blessure (totalement bénigne d’après la productrice), qu’il se serait fait durant le tournage de l’émission. Alors que le tournage était terminé et que les candidats étaient de retour en France, Bertrand Kamal souffrait toujours de sa blessure. Après une visite chez les médecins et quelques examens plus approfondis, ces derniers ont fini par lui déceler un cancer du pancréas très agressif le 17 avril 2020.

« Ça a été extrêmement violent »

Le jeune Bertrand-Kamal a donc dû mener un combat de près de 5 mois contre son cancer du pancréas : « Ça a été extrêmement violent, parce qu’il faut savoir que Bertrand-Kamal est l’expression même de la joie de vivre. Ce qu’il a vécu en termes de souffrance… Il a été admirable », a annoncé la productrice lors de son passage à TPMP.

Après avoir appris le tragique diagnostic, Alexia Laroche-Joubert n’a plus quitté le jeune homme et a cherché à l’épauler du mieux possible : “Malgré ses souffrances, il était encore plein d’humour, s’est-elle souvenue.”

Entrer émotion et hommage

Alors que toute la toile s’est enflammée suite à l’annonce du décès de Bertrand Kamal, l’émotion s’est faite de plus en plus palpable.

Tous les amis et ex-candidats de l’emblématique aventurier y sont allé de leur hommage, se remémorant les bons moments passés aux côtés de l’infatigable bout en train : Brice, Loïc, Hadja… Ils étaient tous là pour honorer la mémoire de leur compagnon d’aventure.

Hadja, ex membre emblématique de l’équipe des verts a d’ailleurs été très affecté par cette annonce. Et alors qu’elle était l’invitée d’un live organisé le samedi 17 octobre par l’animateur Denis Brogniart, elle est revenue sur le décès de son complice de toujours “Je retiens toujours son sourire. Je dis tout le temps aux gens que Beka, c’était mon soleil de l’aventure”.

Mais l’un des hommages qui aura certainement le plus ému les internautes, c’est celui qui a été posté Instagram par la petite amie de Bertrand-Kamal ce vendredi 16 octobre.

La jeune Mélissa a partagé un tendre souvenir en story sur Instagram. Une photo somme toute surprenante où Bertrand-Kamal apparaît déguisé et entouré d’amis sur la scène de l’Olympia. Un cliché qui a surpris certes, mais qui n’a pas manqué de faire sourire la communauté de fans attristée. “Parce qu’on a fait l’Olympia nous”, a légendé la jeune femme.

La jeune fille a depuis posté plusieurs photos d’hommage sur son compte Instagram. Dans chaque légende, elle a pris soin de glisser un petit mot pour son ange parti trop tôt : “SOLAIRE, JOIE DE VIVRE, SOURIRE, FORCE TRANQUILLE, FÉDÉRATEUR, LA FIERTÉ DE SA FAMILLE ET DE SES PROCHES. Maintenant le Monde t’admire Doudou et qu’est-ce qu’on est fiers de toi !” ou encore ”Je t’ai dans la peau, on s’est promis beaucoup, et je te promets que je continuerai d’avancer pour que de tout là-haut, tu restes fier de moi. Je t’aime et je t’aimerai toujours mon amour”

On souhaite beaucoup de courage a tous les proches de Bertrand-Kamal. RIP à l’aventurier le plus souriant de Koh Lanta.