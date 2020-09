Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : son cancer décelé suite à une blessure lors du tournage de l’émission !

Le décès tragique de l’un des plus grands aventuriers de l’émission Koh-Lanta a grandement troublé le public. Il s’agit de Bertrand-Kamal qui a rendu l’âme après une lutte farouche contre le cancer du pancréas. Une nouvelle qui a attristé les téléspectateurs, la famille et l’équipe de production de l’émission. A cet effet, la productrice s’est confiée sur comment et quand, la maladie de Bertrand-Kamal a été décelée lors d’un entretien sur l’émission TPMP

Une perte considérable pour le monde de la télévision

Le 10 Septembre 2020, une triste nouvelle a plongé toute la France dans la tristesse. L’une des figures de la dernière saison de Koh-Lanta est décédée. En effet, Bertrand-Kamal n’a pas vaincu sa maladie qui était à un stade avancé. Pourtant, il s’était battu pour s’en sortir. Bertrand-Kamal est un jeune homme de 30 ans dont le plus grand atout était sa joie de vivre. Pendant son parcours à Koh-Lanta, il a su se faire aimer de tous notamment des membres de son équipe.

Lors du combat contre le cancer de Pancréas, l’animateur Denis Brogniart a été tout le temps présent. Il s’est personnellement impliqué dans les recherches de solutions médicales. Il a mis à contribution le docteur Fabrice André, Directeur de la recherche de l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Aussi, il révèle que le cas de Bertrand-Kamal a été étudié aux Etats-Unis, mais malheureusement le combat n’aura pas donné le résultat espéré. Quelques jours après l’événement tragique, la réalisatrice de l’émission revient sur les circonstances du décès de l’aventurier dijonnais.

Une maladie détectée pendant le tournage de Koh-Lanta

Cinq jours après la mort de Bertrand-Kamal, Alexia Laroche-Joubert fait une étonnante révélation sur le sujet. Invitée sur le plateau de TPMP, elle a parlé de la manière dont Bertrand-Kamal a pris connaissance de sa maladie. Selon les propos de la réalisatrice, il a découvert son cancer au cours du tournage de l’émission. Tout a débuté par une blessure de rien du tout. Bertrand-Kamal a été soigné puis a continué le tournage.

Mais au retour des îles Fidji, Bertrand-Kamal ne se sentait toujours pas bien. Il a donc décidé de se rendre à l’hôpital pour faire une batterie de tests de santé. Les résultats ont alors donné un cancer du pancréas. La maladie était très agressive et se trouvait à un stade avancé. La journée du 17 Avril 2020 fut celle du commencement du combat contre le cancer. Une maladie qui « Malheureusement » était sans remède.

L’émission en guise d’hommage pour Bertrand-Kamal

Durant cinq mois, Bertrand-Kamal a discrètement lutté contre sa maladie. Il a annoncé son problème de santé une semaine avant son décès. Pour Alexia Laroche-Joubert, le décès du jeune homme a été « extrêmement violent ». Cette remarque provient du fait que l’ex participant de Koh-Lanta a été très fort durant sa maladie. Il gardait le sourire et son sens de l’humour. Une remarque que confirme l’animateur Denis Brogniart en narrant l’une des dernières blagues du jeune-homme.

L’appelant toujours grand-frère, Bertrand-Kamal a confié à Denis qu’il se relèvera pour la finale. Même s’il n’avait plus de cheveux, il mettra un bandana vert sur sa tête rasée. Un récit émouvant qui montre l’optimisme du défunt. Afin d’honorer la star partie trop tôt, l’édition Koh-Lanta « les 4 terres » lui a été dédiée. Cette décision a été prise de commun accord par la famille éplorée, la chaîne TF1 et la maison de production (Adventure Line Productions). La diffusion de l’émission sera faite à bonne date car cela aurait été le souhait de Bertrand-Kamal… Encore une fois, la rédaction de BN souhaite ses sincères condoléances à la famille de Bertrand !