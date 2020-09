Bertrand-Kamal : Les aventuriers de Koh-Lanta pleurent le décès du candidat !

Une soirée en guise de dernier hommage

Cela faisait déjà trois semaines que le candidat Bertrand-Kamal est décédé suite à un cancer du pancréas. Plus précisément, il a rendu son dernier souffle le mercredi 9 septembre, annonçait une proche. Le présentateur Denis Brogniart a donc confirmé ce décès lors d’un hommage sur TF1.

Puis, des réactions émouvantes s’en suivaient sur les réseaux sociaux. Consterné par le décès du jeune candidat âgé de 30 ans, le grand patron de l’émission Koh-Lanta a évoqué Beka à plusieurs reprises. En effet, les téléspectateurs ont accusé le show d’avoir été en partie à l’origine de la mort de Bertrand-Kamal.

Bon nombre de commentaires ont dénoncé les épreuves de l’aventure d’avoir contribuées à la complication de l’état de santé du candidat. Ainsi, le cancer a finalement eu raison de lui. À travers ses hommages postés dans les réseaux sociaux, l’animateur n’a pas oublié de justifier Koh-Lanta. Selon lui, tout au long des épreuves, le candidat n’a pas dévoilé sa maladie, à qui que ce soit.

Depuis le traitement médical jusqu’aux funérailles, Denis Brogniart a toujours été présent aux côtés des proches de Bertrand-Kamal. Lors de l’hommage, il a relaté le tragique évènement sur son post Instagram : « Des parents exceptionnels Annick et Samir, bien entourés pour dire au revoir à leur fils Bertrand-Kamal hier dans leur village. Une cérémonie à votre image, simple, dans la tolérance et le partage ». Le vendredi 25 septembre, le présentateur a posté une photo sur les réseaux sociaux immortalisant cette dernière commémoration. Ce cliché représentait en effet un concert avec le frère musicien du défunt, ses parents et sa sœur. En légende de la photo, il a tenu à communiquer aux fans son admiration et la tristesse des proches de « Beka “par une phrase émouvante :” Beka on t’aime ! »

Les autres aventuriers affligés

Bertrand-Kamal, l’aventurier dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, a succombé à un cancer. Suite à cette triste nouvelle, les autres candidats ont inondé les réseaux sociaux de réactions émouvantes en guise d’hommage à « Beka ».

Cet aventurier originaire de Dijon a tenu secrets ses problèmes de santé pour pouvoir réaliser jusqu’à la fin l’émission. Ce n’est que quelques jours avant son décès qu’il a dévoilé sa maladie. Ainsi, il a expliqué via un message qu’il était en plein combat contre le cancer après les tournages.

Apparemment, Denis Brogniart n’est pas le seul à poster de tristes réactions sur les toiles. D’autres aventuriers tout aussi consternés ont également adressé des messages réconfortants pour les proches de Bertrand-Kamal. Ainsi donc, Moundir a posté un message de condoléances à la famille du candidat le 10 septembre en guise de commémoration. De son côté, Cédric a publié une photo de Bertrand-Kamal, le sourire aux lèvres, et tenant un micro à la main. Il accompagne ce cliché d’une pensée pour la famille de l’aventurier.

Naoil, la championne de Koh-Lanta, l’île des héros a réagi à cette triste nouvelle sur Instagram. Dans son post, elle manifestait sa tristesse en tant que membre de la grande famille Koh-Lanta. Elle a donc publié une image noire avec la photo du sourire du défunt en story. D’ailleurs, elle a regretté de ne pas avoir fait connaissance avec lui plutôt avant ce tragique évènement.

Teheiura a aussitôt posté ses condoléances aux proches du candidat dès l’annonce du décès. Après avoir réagi à ce message, Javier a tenu à manifester son émotion par une image noire sans aucune légende. Il en est de même pour Alban (ancien aventurier du Combat des héros), qui a également été touché par cette disparition.