Beyoncé : La célèbre chanteuse fait une surprenante révélation sur l’une des passions !

Le plus souvent, les grandes stars et célébrités mondiales ne manquent pas une occasion de faire connaître les détails de leur vie privée à leurs nombreux fans. Ce n’est pas vraiment le cas de la diva Beyoncé qu’on ne présente plus désormais. Elle a toujours été de nature assez discrète, ce qui explique pourquoi les fans ont été tellement surpris de découvrir qu’elle était passionnée par autre chose que la musique ou la mode.

Beyoncé passionnée par l’apiculture !

Eh oui ! Pour être une surprise, c’en est une ! Le monde était loin de pouvoir s’imaginer que la superstar Beyoncé pouvait s’intéresser à la culture des abeilles, et pourtant c’est bien le cas.

Si vous faites partie des plus grands fans de la chanteuse, alors vous savez sans doute qu’elle est particulièrement intéressée par la musique et par la mode. D’ailleurs elle a créé une nouvelle ligne de vêtement appelée Ivy Park, que les fans ont pu découvrir depuis la fin du mois d’octobre. Ce que nous ignorions tous par contre, c’est qu’elle avait également une passion pour les abeilles.

Comme on peut s’en douter, si Beyoncé s’intéresse à l’apiculture, c’est avant tout dans le cadre de son rôle de maman. Il faut dire que la grande star, mère de trois enfants, prend très au sérieux son rôle et place sa famille en tête de ses priorités. Ainsi, cette activité visant à élever des abeilles et à fabriquer du miel, elle s’y est intéressée pour ses enfants.

L’interview de Beyoncé avec le magazine Vogue…

C’est grâce à son interview avec le magazine Vogue qu’on entend parler pour la première fois de la passion de Beyoncé pour l’apiculture. Elle a été sollicitée pour faire la couverture du numéro de décembre du célèbre magazine de mode. Elle explique donc que même si cela semble surprenant, parce que c’est une nouvelle assez inattendue, elle s’intéresse de près à l’apiculture. Elle possède d’ailleurs deux ruches à son domicile, de véritables ruches, avec des abeilles qui produisent du miel.

Beyoncé fait savoir que ses ruches comptent aujourd’hui environ 80 000 abeilles, et qu’avec son équipe, elle arrive à produire plusieurs centaines de pots de miel chaque année. Pourquoi cet intérêt pour les abeilles ? Eh bien parce que les enfants de la star sont sujets à des grosses allergies. Beyoncé explique en effet qu’elle a commencé la production de miel pour combattre naturellement les allergies de ses filles Blue et Rumi. Ce produit est réputé pour ses vertus curatives, raison pour laquelle elle a décidé d’en faire profiter toute sa famille.

C’est lors de son interview qu’on comprend qu’en réalité, son surnom « queen bey » provient de l’anglais « queen bee » qui signifie reine des abeilles. La diva profite de l’occasion pour parler de son confinement en famille et de plusieurs autres sujets tels que l’actualité dans le monde avec le Covid-19, les tensions sociales aux USA, etc.

Elle avoue même avoir voté pour le candidat démocrate Joe Biden, et a encouragé ses fans à s’acquitter de leur devoir civique en allant voter. Elle parle aussi de son film Black Is King déjà sorti et disponible dans le catalogue de Disney. Vous pourrez le découvrir sur la plateforme de streaming dès que vous en aurez l’occasion.