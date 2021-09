Bicarbonate de soude : découvrez les incroyables astuces de beautés que vous pouvez réaliser avec cet ingrédient !

Prendre soin de soi au quotidien devient de jour en jour coûteux. Cependant, si vous êtes intéressé par des options plus naturelles et moins cher telles que le bicarbonate de soude, vous constaterez qu’il est tout à fait possible d’avoir fière allure sans que vous n’ayez besoin de trop dépenser.

Découvrez les incroyables secrets de beauté qui peuvent être obtenus avec cet ingrédient !

Le bicarbonate de soude blanchit plus les dents

Saviez-vous que la combinaison d’huile de noix de coco et de safran peut blanchir les dents ? Si vous n’avez pas ces ingrédients, utilisez simplement du bicarbonate de soude ! Il suffit de le placer délicatement sur la brosse à dents et de vous brosser. Après vous être correctement brossé les dents, laissez agir le produit quelques minutes, puis retirez l’excédent.

Le bicarbonate de soude rend les mains plus belles

Pour améliorer la sécheresse et la douceur de vos mains, il vous suffit de mélanger du bicarbonate de soude avec une cuillerée de miel. Frottez ensuite délicatement vos mains (y compris les cuticules et les ongles) et patientez environ 10 minutes avant de rincer. Les résultats sont incroyables !

Le bicarbonate de soude crée un déodorant naturel

En panne de déodorant ? Utilisez du bicarbonate de soude ! Ce produit est très approprié pour éliminer les odeurs.

Par conséquent, il est très approprié pour désodoriser tout le corps, en particulier les aisselles. Pour ce faire, il suffit de diluer une demi-tasse de bicarbonate de soude dans la baignoire pendant le bain, et le tour est joué.

Du bicarbonate de soude contre les points noirs

Si vous ne voulez pas acheter de masque au charbon (pour les points noirs), pourquoi ne pas chercher une solution rapide et simple ? Mélangez juste une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec un peu de lait.

Appliquez le mélange sur le nez (et d’autres parties du visage, si nécessaire) et laissez-le pendant 15 minutes. Rincez à base d’une eau tiède et le tour est joué !

Obtenez une manucure maison

Pour avoir de beaux ongles, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent en esthéticiennes ou en produits de beauté. Le bicarbonate de soude peut vous aider à faire le travail et à vous préparer ! Voulez-vous savoir comment faire ? Alors, verser dans un bol de l’eau tiède, ensuite verser 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude puis plonger vos mains dans ce mélange pendant 10 min.

Le pH du bicarbonate va aider à éliminer les peaux mortes tout en apportant une douceur illimitée à votre épiderme. En ce qui concerne vos ongles crus, mettez également du bicarbonate de soude sur une brosse à dents humide et prenez le soin de brosser au-dessus et en dessous de l’ongle.

Combattre les cheveux gras

Vos cheveux sont gras et inconfortables au toucher ? Nous avons des solutions pour rééquilibrer tout cela sans avoir à dépenser votre argent en soins capillaires.

Avant de vous laver les cheveux, utilisez un shampooing ordinaire et ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude. Cela favorise un nettoyage complet et une élimination efficace des impuretés.