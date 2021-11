Bien être : laquelle devez-vous privilégier entre la douche froide et la douche chaude ?

Vous n’êtes pas le seul à vouloir prendre une douche chaude le matin. Beaucoup de gens ouvrent le robinet à fond pour sentir l’eau chaude sur eux. Mais les douches froides devraient également être utilisées. Quel que soit le type de douche que vous préférez, il est important de noter que des études ont montré que les douches chaudes et froides peuvent avoir des effets bénéfiques comme négatif sur la santé.

Les avantages de la douche froide

Lorsque le jet d’eau froide frappe votre corps, vous ressentez une petite secousse. Cette secousse augmente l’absorption d’oxygène, le rythme cardiaque et la vigilance. Lorsque l’eau froide touche, la circulation à la surface du corps se contracte. Cela permet au sang de circuler plus rapidement dans les tissus profonds et de maintenir la température idéale du corps.

En ce sens, pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires, une douche froide a l’effet inverse d’une douche chaude. L’exposition au froid incite le système circulatoire à réduire l’inflammation, ce qui contribue à prévenir les maladies cardiovasculaires. Une douche froide peut aider à réduire les douleurs musculaires après un exercice intense.

L’eau chaude favorise la perte de poids. Certaines cellules graisseuses, comme la graisse brune, sont capables de brûler les graisses et de générer de la chaleur. Cela se produit lorsque le corps est exposé à des conditions froides, par exemple sous la douche. Elle contribue aussi à l’éclat de la peau et des cheveux. Bien que les recherches scientifiques sur les effets de l’eau froide sur la peau et les cheveux soient limitées, des preuves empiriques suggèrent qu’elle a un impact positif.

L’eau froide resserre la circulation sanguine, donnant à la peau un éclat sain. En outre, contrairement à l’eau chaude, l’eau froide n’assèche pas la couche sébacée, la barrière lubrifiante naturelle qui protège la peau et les cheveux. Les bienfaits de l’eau froide aident vos cheveux à devenir plus forts et plus sains au fil du temps.

Les avantages de la douche chaude

Les douches chaudes peuvent aider à soulager les rhumes et les symptômes respiratoires. Se tenir debout sous une douche chaude et humide est depuis longtemps utilisé comme un remède naturel contre le rhume et la toux. La chaleur de l’eau et l’effet de la vapeur peuvent permettre d’ouvrir les voies respiratoires, libérer le mucus, dégager les voies nasales. Les douches chaudes sont efficaces pour soigner les imperfections. Une douche chaude ouvre les pores et élimine la saleté et le sébum emprisonnés.

Les inconvénients d’une douche froide

Les douches froides ne sont pas conseillées aux personnes qui ont déjà froid. En effet, les températures froides ne font rien pour réchauffer le corps. Il peut vous donner une sensation de froid et votre corps met plus de temps à se réchauffer. Ce n’est pas bon non plus si vous ne vous sentez pas bien. Au début, il est préférable de baisser lentement la température, car le froid peut mettre à mal le système immunitaire.

Les inconvénients d’une douche chaude

Prendre une douche chaude peut provoquer des démangeaisons. La chaleur fait que les mastocytes libèrent leur contenu sur la peau, ce qui provoque des démangeaisons. Une douche chaude peut également provoquer une augmentation de la pression sanguine. Si vous souffrez d’hypertension artérielle ou de problèmes circulatoires, une douche trop chaude peut aggraver vos symptômes.