Bien-être, quelques astuces naturelles pour blanchir vos dents.

Avoir les dents blanches est le rêve de tous. Vous pouvez utiliser pleins de produits naturels pour blanchir vos dents sans prendre le risque d’abîmer l’émail de vos dents. À part le bicarbonate que vous connaissez déjà, nous vous proposons d’autres astuces naturelles pour blanchir vos dents sans prendre de risque.

Les ingrédients naturels pour le blanchiment dentaire.

Certaines boissons comme le café, le thé et certaines sauces laissent souvent des tâches sur les dents qui leur donnent une couleur jaunâtre. Pour que vos dents retrouvent leur vitalité et leur blancheur, vous pouvez faire recours aux produits suivants.

Le citron

Mélanger du jus de citron avec du bicarbonate de soude pour vous brosser vous redonnera des dents blanches. L’acidité du citron permet de blanchir plus rapidement vos dents et leur donne une grande brillance. Utiliser le citron permet également à vos gencives d’être plus ferme, car elle contient de la vitamine C.

Laver vous les dents trois fois par fois avec du jus de citron frais puis rincer avec de l’eau simple. Vous pouvez également faire une cure de blanchiment dentaire en mélangeant 50 grammes à 70 grammes et du jus de citron. Utiliser la moitié d’un citron serait idéal pour pouvoir obtenir une pâte. Brosser correctement vos dents avec cette patte.

Le charbon végétal

Il n’est pas du tout nocif à la santé puisqu’il s’agit juste de la carbonisation de bois. Le charbon est utilisé dans le monde entier pour blanchir les dents. Écraser le charbon pour obtenir une poudre. Ajoutez-le à votre pâte dentifrice avant de vous brosser. Vous avez aussi la possibilité de mouiller d’eau un peu de coton et mettre un peu de poudre de charbon pour vous brosser. Accentuer le nettoyage sur les endroits vraiment tachetés. Rincer correctement les dents avec de l’eau claire.

L’huile essentielle de tea tree

Cette huile a des vertus blanchisseurs et vous est recommandé pour donner de l’éclat à vos dents. Remplacer juste votre dentifrice habituel par quelques gouttes d’huile de tea tree. Vous devez utiliser cette recette seulement une fois par semaine.

Le sel de mer

Il joue le même rôle que le bicarbonate de soude. Il élimine naturellement les tâches dentaires. Le sel de mer à également des vertus antifongiques et antiseptiques. Pour réaliser cette astuce, vous devez faire le mélange d’eau tiède et de sel de mer. Mettre ensuite la brosse dans le liquide avant de passer au brossage. Répétez l’exercice deux fois dans une semaine au moins.

Précautions

Vous ne devez pas dépasser trois fois par jour si vous utilisez une de ces recettes, car elle risque d’abîmer votre émail. L’émail assure en effet la bonne mastication des aliments et protège en même temps vos dents des pressions, du froid, du chaud, de l’acidité. L’alimentation est aussi responsable de l’érosion dentaire.

L’émail est légèrement poreux en effet et se remplit avec les aliments que nous mangeons. C’est pourquoi vos dents deviennent rapidement noires lorsque vous mâchez des aliments fortement colorés comme le chocolat ou les fruits rouges. Un simple brossage rendra cela moins visible.