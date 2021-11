Bien être, quelques petites astuces simples pour enlever l’odeur de la sueur des linges !

Tout le monde transpire, car c’est un phénomène naturel. Plus vous faites d’efforts physiques, plus vous transpirez et plus vous développez des odeurs corporelles. Il existe plusieurs astuces pour corriger les mauvaises odeurs de linge. Voici quelques-unes qui vous aideront.

Utilisez du bicarbonate pour éliminer les odeurs de vos vêtements

Le bicarbonate peut être utilisé de différentes manières pour éliminer les odeurs de transpiration. Vous pouvez soit l’appliquer sur vos vêtements, soit l’appliquer dans votre aisselle pour diminuer l’odeur de la sueur.

Pour éliminer l’odeur de transpiration de vos vêtements avec du bicarbonate de soude, vous devez d’abord mouiller les parties du vêtement où l’odeur est la plus forte. Ensuite, saupoudrez du bicarbonate de soude sur ces zones. Rincez le vêtement après avoir laissé le bicarbonate agir pendant 1 heure. Vous pouvez sans crainte mettre votre vêtement dans la machine à laver pour terminer.

Quant à l’utilisation du bicarbonate directement sur le corps, vous devez d’abord faire un mélange du bicarbonate et d’eau froide. Une fois le mélange effectué, vous obtiendrez une de pâte que vous appliquerez ensuite dans vos aisselles.

Utilisez du sel dans la machine à laver

Ajoutez un ingrédient spécial à votre prochain lavage traditionnel pour éliminer les odeurs de transpiration. Il s’agit du sel de bain. Le sel est en effet un moyen très efficace pour éliminer les odeurs de transpiration des vêtements. Il suffit d’une poignée de sel dans la machine au moment du dernier rinçage et le tour est joué.

Utilisez de l’alcool à 70°

Vous pouvez faire tremper le vêtement dans une solution d’alcool à 70°. Cette astuce est particulièrement recommandée lorsque l’odeur du vêtement est forte. Pour réaliser cette astuce, vous devez remplir un récipient d’eau. Ensuite, vous ajoutez une demi-tasse d’alcool à 70° et vous mélangez soigneusement. Faites tremper les vêtements toute la nuit. Rincez vos vêtements avant de les mettre dans la machine à laver.

Séchez correctement les vêtements

Pour éliminer l’odeur de la sueur sur un vêtement, il faut un bon nettoyage, mais aussi un bon séchage. Vous pouvez utiliser le sèche-linge pour éliminer l’odeur de transpiration sur vos vêtements. Ajoutez une feuille parfumée dans votre sèche-linge pour vous assurer que vos vêtements sentent bon.

Vous pouvez également faire sécher vos vêtements au soleil. Cette astuce est très efficace pour éliminer les mauvaises odeurs. Elle permet également à vos vêtements de rester blancs.

Éliminez définitivement l’odeur de vos aisselles

Le principal endroit du corps responsable de la mauvaise odeur de la sueur sur les vêtements est les aisselles. Si vous parvenez à éliminer l’odeur des aisselles, vos vêtements seront propres. Pour ce faire, vous aurez besoin de savon doux, de bicarbonate de soude et de jus de citron.

La première étape consiste à laver vos aisselles avec le savon doux. Ensuite, faites un mélange d’une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une cuillère à soupe de jus de citron. Frottez doucement le mélange obtenu sous les aisselles. Il est déconseillé d’utiliser cette méthode après le rasage ou si votre peau est sensible.