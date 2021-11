Les 7 bienfaits inconnus du bicarbonate de soude sur les cheveux !

Les bienfaits du bicarbonate de soude est connu de tous pour le ménage. Il peut toutefois être utilisé dans d’autres conditions que le ménage.

En effet, le bicarbonate de soude peut être utilisé pour les cheveux.

Quels bienfaits apporte-t-il aux cheveux dans ce cas ? On vous dévoile tout ici.

Le bicarbonate de soude permet de dégraisser les cheveux

Vos cheveux ont tendance à regraisser très rapidement ou ils sont juste gras. Vous avez besoin ici de bicarbonate de soude pour vous aider à réguler cet excès de gras. En effet, le bicarbonate de soude permet de purifier de cuir chevelu sans avoir à l’agresser.

Les cheveux sont gras à cause d’un cuir chevelu qui est très souvent décapé et cela est souvent dû aux shampoings du commerce.

Dans ce cas, pour se défendre, le cuir chevelu produit plus de sébum. L’autre avantage à utiliser le bicarbonate de soude est son action anti pelliculaire.

Le bicarbonate de soude permet d’éclaircir les cheveux colorés

Vous vous êtes coloré les cheveux et la teinte est in peu trop foncée à votre goût ? Pas de panique, vous pouvez facilement rattraper cela avec du bicarbonate de soude. Pour ce faire, il vous suffit de faire une pâte avec un peu d’eau et du bicarbonate de soude.

Etalez la pâte sur vos pointes et sur les zones colorées.

Massez les mèches de vos cheveux et laissez agir pendant une dizaine de minutes avant de les rincer avec de l’eau tiède.

Ne vous attendez pas à totalement enlever la couleur, et encore moins décolorer vos cheveux. Il va juste neutraliser sur les fibres capillaires de vos cheveux les pigments colorants chimiques.

Ainsi, en faisant quelques bains réguliers au bicarbonate de soude, ce dernier va éclaircir vos cheveux.

Le bicarbonate de soude permet d’éviter le jaunissement des cheveux blancs

Vous avez des parents ou des grands-parents dont les cheveux blancs ou gris commencent à jaunir ? Vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude pour éviter cela et de façon naturelle. En général, c’est un shampoing bleu qui est utilisé pour neutraliser ces types de cheveux. Ce shampoing bleu étant bien entendu bourré de produits chimiques. Pour utiliser le bicarbonate de soude pour déjaunir les cheveux blancs ou gris, il vous suffit de faire un bain de bicarbonate.

Il va enlever les résidus de pollution, de produits capillaires, et les pigments jaunes qui ont tendance à jaunir les cheveux.

Le bicarbonate de soude permet de soulager les démangeaisons du cuir chevelu

Dermite eczéma, pellicules, psoriasis, les causes des démangeaisons du cuir chevelu sont multiples. Si vous en souffrez, vous pouvez tout simplement vous défendre en utilisant du bicarbonate de soude. Faites une pâte de bicarbonate de soude, appliquez-le sur le cuir chevelu, attendez quelques minutes puis rincez abondamment. Quelques jours plus tard, faites un rinçage à l’eau de bicarbonate à nouveau.

Le bicarbonate de soude permet de laver les cheveux sans utiliser de shampoing

Vous n’avez pas de shampoing ? Pas de soucis à vous faire. Vous pouvez faire un bain de bicarbonate de soude puis rincez avec du vinaigre de cidre. Vous aurez un cuir chevelu propre et brillant.