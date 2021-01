Bientôt un reconfinement total pour les français ? Cela parait inévitable ! Olivier Véran s’exprime ce soir !

Alors que la campagne de vaccination en France est vivement critiquée, de plus en plus de français ne sont pas du tout rassurés par les messages des scientifiques qui ne voient pas un avenir positif pour le pays, c’est le moins que l’on puisse dire !

En effet, alors que le couvre-feu de 18 heures a été décrété il y a une semaine déjà, on pourrait voir un troisième confinement dans le pays, ce qui pourrait être une vraie catastrophe pour toute l’économie du pays. On devrait heureusement avoir des premiers éléments de réponse de la part d’Olivier Véran qui est invité du journal de 20 heures ce soir…

Depuis ce matin, la rumeur commence à circuler et nous entendons pour les premières fois de nombreux journalistes évoquer très régulièrement ce sujet, d’où l’inquiétude de tous. Le vaccin tant attendu mettra en effet encore de long mois avant de régler le problème du Covid.

Troisième confinement : les français sont très inquiets et veulent avoir des réponses sur le reconfinement !

C’est une rumeur qui prend de plus en plus d’ampleur en coulisses : la décision aurait d’ores et déjà été prise par Matignon comme le relate le journal Entreprendre. On pourrait avoir droit à un nouveau confinement dans les jours à venir, au plus tard pour le début du mois de février et pour une durée minimale de quatre semaines.

Décès liés (soit disant) au covid : En France : 70 142 à ce jour avec confinement, reconfinement, couvre feu et compagnie… En Suède : 10 323 sans confinement et compagnie Cherchez l'erreur 🤔🤔🤔🤔🤔

L'erreur c'est notre gouvernement 😉 pic.twitter.com/v2964myDQ2 — Action Man Le Retour (@ManRetour) January 16, 2021

De leur côté, les restaurants, les bars, et les autres établissements actuellement sont au plus mal : ils veulent rouvrir à tout prix mais ils sont contraints de se conformer aux décisions du gouvernement français. Mais alors que Matignon aurait contacté le journal afin de démentir cette affirmation, le journal Entreprendre maintient et confirme que le confinement est désormais inévitable pour tout le pays. De son côté, le ministre de la santé Olivier Véran devrait donner plus d’informations aux français ce soir à 20 heures, puisqu’une interview est programmée.

On remarque toutefois que les annonces sont généralement données lors de conférences de presse, par conséquent bien que les questions qui seront posées par le journaliste devraient nous donner des précisions, on imagine que cela ne sera pas une annonce officielle.

Stop à l acharnement: Olivier Véran annonce le dépistage des enfants dès six ans !!

➡️Stop à la toute puissance "délirante" de l Etat.➡️Stop à la maltraitance organisée des populations.

➡️C'est aux parents de décider pr leurs enfants en dehors des vaccins inscrits dans la Loi. pic.twitter.com/tMZG6R2aqU — Martine WONNER (@MartineWonner) January 15, 2021

Olivier Véran donne des réponses sur le troisième confinement à venir dans le journal de 20 heures

C’est donc dans à peine quelques heures que l’on devrait savoir si Olivier Véran répondra à la question que se posent tous les français aujourd’hui : y aura-t-il un troisième confinement généralisé ? Et si oui, concernera-t-il tous les français ou seulement une partie d’entre eux ? A l’heure où nous écrivons ces lignes, tous les scénarios sont possibles ! En effet, la crise sanitaire du coronavirus a pris de l’ampleur et on ne sait pas encore comment les scientifiques pourront gérer la situation.

📌 CE SOIR 📌@olivierveran sera l’invité du #JT20H de @GillesBouleau Le ministre des Solidarités et de la Santé répondra en EXCLUSIVITÉ aux questions que se posent les Français sur le #CouvreFeu18h, la #vaccination, les #variants… 📺 Sur @TF1 pic.twitter.com/Cdy2rpDzMr — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 21, 2021

De son côté, la campagne de vaccination n’avance clairement pas comme prévu : des retards ont d’ores et déjà été annoncés dans certaines régions françaises, et on craint que la population ne puisse être vaccinée comme cela était prévu dans les prochains mois.

De leur côté, les français se disent bien prêts à se reconfiner selon certains sondages. En effet, pour Opinion Way Square, dans un sondage publié le 18 janvier il y a tout juste quelques jours, 72% de la population serait favorable à un nouveau confinement. Bien que cela pourrait être une véritable catastrophe pour toute l’économie française et européenne, cela pourrait permettre de mettre fin à la crise de la COVID19 dans le pays, même si les autorités sanitaires ont pu montrer récemment qu’elles n’étaient pas très positives et qu’il ne fallait pas tirer de conclusions trop hâtives de l’évolution de la pandémie !