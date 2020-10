Bigflo et Oli arrêtent les concerts et les réseaux sociaux ! Grandes révélations dans leur documentaire sur Netflix !

Les deux rappeurs et frères Bigflo et Oli ont su trouver leur place dans le Rap’ Game français. Dépositaires de plusieurs albums, les deux toulousains du groupe B&O ont obtenu plusieurs distinctions dans leur jeune carrière. Un succès qui, selon eux, les met trop sous les feux des projecteurs. Cela impacte donc le futur de leur carrière, du coup, ils ont décidés de quitter l’échiquier médiatique pour un an au moins.

Deux frères, un groupe et une carrière !

C’est dans la belle ville de Toulouse qu’on retrouve l’un des plus célèbres duos de rap en France. Il s’agit du groupe B&O qui regroupe Bigflo et Oli. Ces deux rappeurs partagent la passion pour la musique et une chose de plus importante encore : le sang. Issu de la famille Ordonez, les deux sont des frères. Ils ont un style très particulier qui les démarque de tous les autres rappeurs. Ils utilisent des instruments classiques comme la trompette, le piano et la batterie. Ils font un genre de rap qui leur est propre.

Présents sur la scène musicale depuis 2005, ils ont à leur actif 3 albums et 2 Ep’s. Il faut attendre 2015 pour voir leur premier album, intitulé ‘’La cour des grands’’, voir le jour. Il fait tabac dès sa sortie et rapporte un disque d’or au groupe. Ensuite ‘’La vraie Vie’’ sortira deux ans plus tard et rapporta un disque d’or et un disque de platine. Le 23 Novembre 2018, leur troisième album, ‘’La vie de rêve’’ est certifiée disque d’or et disque de platine. Pour cette année 2020, le groupe ne sortira que des Ep’s.

Le duo bientôt à l’abri des regards dans les médias

Les rappeurs ont été les invités, le mercredi 7 octobre 2020, sur le plateau de TPMP. Interviewés par Cyril Hanouna, Bigflo et Oli ont fait une grosse déclaration. En effet, les deux rappeurs ont pour projet de « disparaître » complètement des réseaux sociaux. En ce qui concerne les médias, ils limiteront le plus possible leur présence. Le but de ce retrait total est la préparation de leur prochain album. Les deux rappeurs ont affirmé qu’ils se sont plongés dans le superflu négligeant l’essentiel

« Je regrette avoir moins de temps pour l’essence même de notre art qui est de faire de la musique » a avoué Bigflo. Cette déclaration n’est pas farfelue car, depuis un moment, le groupe ne s’occupe que des côtés extrinsèques de leur carrière. Bigflo et Oli sont plus pris par les préparations de clips et des concerts. Il ne faut pas oublier qu’ils doivent aussi se consacrer sur le côté « affaires » de la musique.

Un retour à la source : la musique !

« Pas plus d’un an » c’est la réponse donnée par Bigflo et Oli à la question de connaître la durée de leur retrait. Pour les deux frères Ordonez ce sera pour eux « le temps de se mettre en studio, de bien bosser ». Les deux rappeurs continuent en expliquant que leur trop grande présence sur les réseaux sociaux leur nuirait artistiquement. Et pour eux, pas question d’être « parasité » musicalement !

L’annonce de leur retrait n’est pas une surprise mais une confirmation car les bruits couraient déjà depuis la sortie de la bande-annonce de leur documentaire ‘’Presque trop…’’. A quelques heures de la première diffusion du documentaire sur Netflix, Bigflo et Oli ont confirmé leur envie de pause médiatique. On espère les revoir d’ici l’an prochain…