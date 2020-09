Bigflo et Oli : bientôt leur propre documentaire sur Netflix ! La bande annonce fait rêver les fans !

Il sortira le 8 octobre sur Netflix

Après Nekfeu et Maître Gims, « les deux frères » seront les nouvelles stars de la production Netflix. La plateforme a consacré un documentaire sur eux et de leur succès fulgurant. Bigflo et Oli ont partagé la bonne nouvelle avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, Netflix s’est inspiré du parcours des rappeurs, les artistes français en particulier, vu l’enchaînement des documentaires autour du rap. Pour commencer, il y avait le film documentaire sur Nekfeu. Ce dernier a diffusé le film dans les salles de cinéma à travers le monde quand il a sorti son album « Les étoiles vagabondes ». Ensuite, Netflix l’a repris et l’a transmis pendant un an. Quelques semaines plus tôt, la plateforme de streaming a réalisé un reportage-fleuve sur le célèbre Maître Gims ; avant d’entamer une collaboration avec PNL pour l’album qui fût leur premier succès leur permettant d’obtenir un disque diamant.

Le jeudi 24 septembre, Netflix a annoncé la sortie d’un prochain reportage concernant la carrière artistique de Bigflo et Oli, via les réseaux sociaux. Intitulé « Presque trop », le documentaire a été coréalisé avec Jérémie Levypon et sera diffusé sur la plateforme le 8 octobre prochain. Netflix a publié un teaser spectaculaire qui illustre la série de concerts des stars du rap, au Stadium de Toulouse. Visiblement, les opérations précédentes ont beaucoup plu à ses abonnés pour donner l’envie à Netflix de poursuivre la série. Une véritable aubaine pour lui : le service de streaming semble être satisfait, la souscription sur la chaîne monte en flèche, du gagnant-gagnant !

L’histoire d’un succès phénoménal

« Parce que quand t’étais gamin t’as dit un jour qu’on remplirait un stade, on en est là aujourd’hui » tel est la légende qui résume le parcours des deux frères toulousains, mais qui est également l’apogée de leur succès et la réalisation de leur rêve d’enfance. Une partie de leur histoire a été mise en avant dans la bande-annonce toute pleine d’émotion, à l’honneur de leur prochain documentaire. Le film révèle l’intimité de leur carrière, mais aussi de leur vie : quelques clichés remémorant leur jeunesse, leur ascension fulgurante dans le rap, les moments de doute, etc.

Bigflo et Oli sont l’un des groupes de rappeurs incontournables en France. Un groupe composé de deux frères inséparables : Florian et Olivio Ordonez. Originaires d’une famille argentine, ils ont passé toute leur enfance à Toulouse. À seulement 27 et 24 ans, les frères Ordonez ont gravi les échelons seulement en l’espace de quelques années. Un succès remarquable bâti à partir des shows dans des petites salles comme la Dinamo. Actuellement, le groupe a déjà obtenu plusieurs disques d’or et disques de platine. C’est surtout la particularité de leur prestation et de leur style de rap qui a fait leur distinction. Il est certain que Bigflo et Oli ont un réel talent et se sont imposés dans le domaine du rap français. Désormais leur célébrité atteint le sommet mondial.

Il y a juste quelques semaines, les chanteurs du tube « Dommage » ont été confrontés à une accusation de plagiat. Il s’agit de l’affiche promotionnelle du Rose Festival qui a eu lieu le 21 septembre dernier. Un artiste toulousain les a pointés du doigt sur Facebook, revendiquant que les rappeurs ont copié son oeuvre, mais leur graphiste a riposté rapidement, mettant fin à l’affrontement. Après ces moments mouvementés, Bigflo et Oli ont récemment décidé de prendre un peu de recul pour revenir en force, prochainement, avec un tout nouveau projet : leur quatrième album !