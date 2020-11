Bigflo et Oli font une pause et quittent les réseaux sociaux pour au moins 1 an, ils disent “au revoir” à leurs fans !

Alors qu’un documentaire consacré aux deux stars toulousaines est sorti ce jeudi sur Netflix, Bigflo & Oli ont annoncé vouloir prendre une pause bien méritée. Une pause drastique et totale, car ils ont décidé de disparaître totalement des réseaux sociaux pendant un an.

Une pause nécessaire pour Bigflo & Oli

Ce n’était une nouvelle pour personne. Les deux frères avaient annoncé il y a déjà quelques mois leur envie de faire une pause et de mettre entre parenthèses leur carrière artistique sur les réseaux. Polydor, leur maison de disque avait d’ailleurs confirmé cette nouvelle à plusieurs reprises.

À l’occasion de leur présence sur le plateau de TPMP, l’emblématique émission animée par Cyril Hanouna, ils avaient eux aussi annoncé la nouvelle à leurs fans. Plus de réseaux, plus de post Instagram, plus d’apparition TV pendant 1 an.

Mais cette décision n’est pas prise sur un coup de tête, elle a été mûrement réfléchie par les deux frères qui souhaitent se consacrer entièrement à leur art, et à la création d’un futur album, sans être parasité par tout ce que les obligations annexes impliquent.

Ce sera donc un an dédié à la production, au travail musical, et à l’enregistrement de leur musique.

« Ce que l’on va faire, c’est que l’on va couper les réseaux. Ça prend quand même la tête, le temps de se mettre en studio, de bien bosser […] Si on continue, on va faire du vide […] On n’a pas envie que cela nous parasite artistiquement » ont-ils annoncé sur le plateau de TPMP.

La vie d’artiste fatigue…

Et oui les deux frères ne sont pas les seuls à être fatigué par cette vie d’artiste qui va à mille à l’heure et qui implique de nombreux sacrifices personnels.

D’autres artistes de leur génération ont aussi récemment pris la parole pour exprimer leur besoin de repos.

Le chanteur Lomepal, Antoine Valentinelli de son vrai nom, a lui aussi témoigné. Il a exprimé son besoin de vouloir “tout couper, fuir l’industrie et le système”. Ce dernier a d’ailleurs dû commencer une thérapie pour éviter de “péter les plombs” de manière plus grave et profonde et de développer des maladies dues au stress à seulement 27 ans.

Jain, un autre artiste français du même âge a également choisi de s’arrêter avant que sa santé n’en pâtisse. À 27 ans, et après plus de 320 concerts au travers de 16 pays différents, l’artiste a avoué être “rincé” par le rythme effréné de la vie d’artiste.

Une fatigue morale et physique qui est donc généralisée chez les chanteurs de cette génération hyperconnectée.

Même si on ne sait pas vraiment ce qui se passera pour Jain et Lomepal, et heureusement pour leurs fans, le duo composé par Bigflo & Oli a annoncé que leur absence leur permettrait de se ressourcer et de se concentrer pour préparer un retour en force.

En outre, les deux rappeurs ne partent pas sans un au revoir à leurs admirateurs et ont décidé de quitter les réseaux avec un dernier single.

Un “au revoir” en chanson avant leur grand retour

Sur le plateau de TPMP, les deux frères se sont confiés sur ce qu’implique la production d’un bon album et de leur besoin de couper les distractions et les pertes de temps extérieures : « Un bon album, ça ne se fait pas en deux mois », explique Bigflo.

Mais que les fans se rassurent, les Toulousains ont souhaité leur offrir un beau cadeau d’adieu provisoire.

D’une part, la communauté de Bigflo & Oli pourra profiter d’un documentaire exclusif, “Presque trop”, qui est entré sur le catalogue de Netflix le 8 octobre dernier. Et d’autre part, les deux frères ont offert à leurs fans un nouveau titre pour les faire patienter durant cette longue année.

Un titre au nom plus qu’évocateur, “Au revoir”, et aux paroles qui ne laissent aucun doute sur leurs intentions : « Laisse-nous prendre un élan, une trêve […] Avant de commencer un nouveau livre […] J’ai mis du temps à réaliser le rêve […] Maintenant, il me faut du temps pour le vivre ».

On espère que cette pause leur fera le plus grand bien et qu’ils reviendront très bientôt mettre du rythme dans nos vies.