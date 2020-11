Bigflo et Oli : Le duo toulousain se retire des réseaux sociaux et sort « Au-revoir », leur adieu au public !

Les célèbres rappeurs Bigflo et Oli sont devenus introuvables sur la toile. Cela fait quelques jours, qu’aucune publication n’a été faite depuis leur compte respectif, ce qui signifie que les deux rappeurs ont officiellement démarré leur pause d’un an. Une pause qu’ils avaient annoncée quelques semaines plus tôt sur l’émission TPMP de Cyril Hanouna.

Une carrière artistique à grande vitesse

Les rappeurs toulousains Bigflo et Oli ont vite rencontré le succès. Leur réussite est due à leur style de musique et leur originalité. Parmi les titres phares du duo on retrouve : Gangsta, dommage, Pour un pote, Monsieur tout le monde. Détenteurs de plusieurs albums, ils ont vite conquis beaucoup de français. Ils sont très vite devenus populaire, donc beaucoup sollicités. Ils ont participé à de nombreux concerts. Dans la ville de Toulouse, ils ont à eux seuls remplis deux fois le stadium. Un coup de maître qui vient confirmer qu’ils méritaient amplement leurs disques d’or.



Après la sortie de leur dernier album, les deux jeunes chanteurs n’ont plus un seul moment à eux. Ils n’étaient pas occupé en studio mais plutôt aux affaires. En effet, Bigflo et Oli ont créé leur propre marque de vêtements. Les deux frères sont ainsi devenus des hommes d’affaires. Ils ont été aussi pris par la préparation des clips et des différents concerts. Ce grand succès, ils le doivent également à leur fréquente apparition sur les réseaux sociaux. Néanmoins, depuis quelques jours, c’est le calme plat sur les comptes respectifs des deux rappeurs.

La pause est officiellement lancée !

Le 7 Octobre dernier, Bigflo et Oli ont affirmé vouloir prendre une pause. Ils ont certifié à Cyril Hanouna qu’ils en avaient besoin afin de se ressourcer. Leur annonce a été faite à la veille de la sortie de leur documentaire. Selon les deux rappeurs, ils commencent à se fatiguer « physiquement et mentalement ». Cela fait 4 ans qu’ils enchainent les concerts et les sorties et donc sujets à une très grande pression. Pour décompresser, ils ont besoin de faire le vide. Cependant, avant de s’en aller, les artistes ont offert un beau cadeau à leurs fans.

« Au revoir » est le titre du dernier single offert au public par le duo. Bigflo et Oli ont tenu à ce que leur retrait ne soit pas empreint de tristesse. Après la sortie du documentaire intitulé « Presque trop », le nouvel opus vient mettre du baume au cœur du public. Les paroles de la chanson reflètent les causes énoncées pour ce retrait du monde digital. « Laisse nous prendre un élan, une trêve/ avant de commencer un nouveau livre/ j’ai mis du temps à réaliser le rêve/ Maintenant, il me faut du temps pour le vivre. » peut-on entendre dans une partie de la chanson.

Une pause mais aussi un temps de renouveau musical



Bigflo et Oli ont avancé certaines raisons qui ont motivé leur décision. Parmi elles, il y a le manque d’inspiration artistique. Bigflo a insinué que leur trop grande apparition sur les réseaux sociaux risquait de les « parasiter artistiquement ». Un argument que supporte son frère en précisant qu’un album ne se fait pas en « deux mois ». Les deux frères vont donc profiter de leur pause pour concocter un nouvel album.

Toutefois, Bigflo et Oli ont été très clairs sur la période de leur retrait : « Pas plus d’un an » a dit Bigflo. Ils prendront donc une année sabbatique afin de « faire de la musique entre frères » en studio. On leur souhaite de parvenir à leur fin pour le grand bonheur de leurs fans !