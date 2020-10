Bigflo et Oli sortent une incroyable collection de vêtements Visionnaire avec Celio !

Alors que l’on a tous un peu du mal avec cette rentrée, voilà que les deux prodiges du rap français ont fait leur arrivée avec une collaboration aussi attendue que réussie ! Cerise sur le gâteau, les prix sont plus qu’abordables et les couleurs dignes des plus folles soirées d’été ! De quoi redonner le sourire à tous ceux qui faisaient grise mine face à l’arrivée de l’automne !

Celio x Visionnaire : la collab’ de l’année

La rentrée, c’est le retour à l’école, au bureau, la reprise du triste boulot-métro-dodo et les jours qui se raccourcissent progressivement avec l’arrivée de l’automne.

Mais ce que l’on oublie aussi c’est que rentrée rime aussi parfois avec bonne nouvelle et nouveauté !

Et cette année c’est justement le cas, puisque l’emblématique marque de prêt-à-porter masculin Celio a décidé de mettre en place une collaboration des plus audacieuses avec les deux chanteurs Bigflo et Oli. L’enseigne française a donc joué très fort en ce début d’automne en sortant cette collection capsule d’un nouveau genre.

Imaginée en collaboration avec la marque de streetwear Visionnaire, la marque de vêtement de Bigflo et Oli, les vêtements et accessoires qui vous sont proposés rivalisent d’originalité, d’optimisme et de couleurs ! En somme, cette collection capsule n’est ni plus ni moins que de la bonne humeur concentrée dans des vêtements !

Qu’est-ce que l’on peut attendre de cette collection capsule ?

On sait déjà que la couleur et l’originalité sont au rendez-vous, mais concrètement, que peut-on attendre de cette collab tant attendue entre Celio et Visionnaire ?

Et bien tout d’abord, des petits prix !

Et oui, car ce n’est pas parce que les deux rappeurs toulousains sont de grandes stars, qu’ils ont choisi de vous proposer des produits hors budgets, réservés à l’élite. Non, rien de tout ça !

Celio x Visionnaire, ce sont avant tout des vêtements basics, parmi lesquels on va retrouver des sweats à capuche confortables pour trainer en ville ou dans son salon “à la cool” ou des T-shirts amples, qui vous donneront autant de style sur le dancefloor que lors d’une soirée pyjama ou plateau TV.

L’avantage de la marque de prêt-à-porter Celio, c’est qu’ils ont l’habitude de travailler des vêtements et des coupes bien taillés et finalement assez intemporels et unisexes (même si ce n’est pas quelque chose officiellement revendiqué par la marque).

Mesdames et Messieurs, vous trouverez donc forcément de quoi vous faire plaisir, et ce, à des prix très abordables. À titre d’information, comptez 40e pour un sweater à capuche. Oui oui vous avez bien lu, imbattable !

Au niveau des design, on se retrouve baigné dans l’univers des deux rappeurs, des formes originales et des couleurs pop, des T-shirts à message plutôt cool, et des dessins stylisés qui nous invitent à aimer un peu plus la nature !

Un magasin pop-up parisien dédié à la collab’

Si vous habitez Paris, peut-être avez-vous eu la chance de visiter la boutique éphémère qui a vu le jour suite à cette collaboration tant attendue ?

En plein milieu du quartier du Marais (au 38 rue Quincampoix exactement), un pop-up store a durée limitée (c’est le concept) a vu le jour et a fermé ses portes le 19 septembre 2020. Le magasin a même était agencé avec les décors utilisés pour le shooting promotionnel de la collaboration.

On ne veut pas vous rendre jaloux, car l’événement est déjà passé, mais à l’occasion de l’ouverture de la boutique, les visiteurs ont même eu droit à de la barbe à papa multicolore !

Bref pas de panique, vous retrouverez prochainement toutes les pièces de cette collaboration pop dans vos magasins Celio !