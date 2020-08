Bigflo & Oli : Flo intervient dans le live sur Instagram d’un célèbre rappeur américain… et lui fait une curieuse demande !

Bigflo à 6ix9ine : « Please follow »

Pour rappel, 6ix9ine était assigné à résidence depuis sa sortie de prison. Pour l’instant, il n’a pas peur des conséquences de ses actions récentes. Il s’agit notamment du fait d’avoir balancé les membres de son gang de New York pour sortir de prison. Il a également entre autres provoqué ses détracteurs à sa sortie de prison. Enfin, il n’a pas accepté d’être dans le programme de protection des témoins du FBI.

Néanmoins, l’assignation à résidence terminée, il peut désormais sortir de chez lui. C’est ainsi qu’il s’est rendu à sa ville d’origine, New York. D’ailleurs, pour marquer véritablement son retour, il a tourné un nouveau clip intitulé « Punani ». Clip qu’il a par la suite immédiatement lancé sur sa chaine YouTube. De plus, 6ix9ine a également réalisé un live sur Instagram pour communiquer avec ses fans le 2 aout 2020. Il est à noter que le live a été suivi par près de 500 000 internautes. Cela a été donc l’occasion pour le rappeur américain de donner de ses nouvelles à ces derniers.

Dans ce cadre, Bigflo faisait également partie de ceux qui étaient présents durant le live. D’ailleurs, il n’a pas hésité à se présenter comme étant un rappeur français connu. Bigflo a aussi demandé à 6ix9ine de le suivre. « I am a french famous rapper please follow », pouvait-on ainsi lire dans les commentaires. Par ailleurs, Bigflo ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En effet, il a continué : « I am not french but ah c’est dommage ah c’est dommage ». Cela pour évidemment faire référence au titre célèbre de Bigflo & Oli « Dommage » dont il a pu faire la publicité.

À l’heure actuelle, les véritables motivations de Bigflo ne sont pas encore connues. Par ailleurs, il n’est pas connu si 6ix9ine a fait suite à sa demande ou pas. Cependant, quoi qu’il en soit, les fans seront probablement enchantés si Bigflo & Oli et 6ix9ine travaillent ensemble dans le futur.

Bigflo & Oli : les rappeurs vont finalement s’accorder une pause bien méritée

Dans tous les cas, la potentielle collaboration entre Bigflo & Oli et 6ix9ine ne sera probablement pas dans l’immédiat. En effet, le groupe a décidé récemment de s’arrêter quelque temps pour se ressourcer. Il faut ainsi dire que les rappeurs ont beaucoup travaillé durant leur carrière. En effet, ils ont enchainé projet sur projet. Par ailleurs, cela a obligé les deux frères à repousser sans cesse leur pause. Une pause qu’ils prévoient donc de prendre au mois d’octobre, et ce à la déception de leurs nombreux fans.

Heureusement pour eux, ils ont pu déjà, il y a quelques semaines, profiter de belles vacances d’été à Barcelone. Ce qui est de bon augure en vue de la pause prévue en octobre. Concernant cette dernière, ils se sont exprimés dans ce sens : « On a juste exprimé le fait qu’on se sent à la fin d’un cycle artistique, on a raconté beaucoup de choses en trois albums » et aussi «Comme tous les artistes, on va prendre un peu de recul, voyager ».

Néanmoins, avant de prendre ces vacances bien méritées, le groupe vient de dévoiler récemment le clip de « Coup de Blues/Soleil ». Ce morceau fait partie de leur nouvel Ep « Un été quand même ».