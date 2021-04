Bilal Hassani présente son chéri sur les réseaux sociaux, découvrez Cassem

Bilal Hassani est très à l’aise avec les réseaux sociaux comme il peut le préciser sur son post publié sur Instagram. Il est donc en mesure d’officialiser qu’il n’est plus célibataire puisqu’il partage le quotidien de Cassem désormais. Il s’agit d’une histoire assez récente, mais le couple semble être très heureux. Vous pouvez donc découvrir la photo du jeune homme pour cette présentation officielle. En décembre dernier, Bilal Hassani avait fait quelques déclarations concernant son célibat.

Bilal Hassani est officiellement en couple !

Entre les deux confinements, il n’avait pas hésité à préciser qu’il avait pu s’amuser puisqu’il était célibataire. Il précisait également que plusieurs hommes pourraient témoigner de cela, mais, désormais, Bilal Hassani semble tenter l’aventure du couple officiel puisqu’il a fait une déclaration sur les réseaux sociaux en présentant Cassem Jebrouni. Ce dernier est un artiste de 21 ans comme vous pouvez le découvrir sur le site de Purepeople.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bilal Hassani (@iambilalhassani)

Il faut noter que Bilal Hassani porte notamment un crop top blanc sur la photo ainsi qu’une jupe, l’ensemble est lié à la marque Maison Cassem .

. Vous aurez donc fait le lien puisqu’il s’agit d’une création de son petit ami, il propose d’ailleurs un lien pour découvrir le profil sur les réseaux sociaux.

Le chanteur qui avait fait sensation lors de son passage à l’Eurovision espère que les internautes sont contents pour lui.

Les commentaires ont alors été nombreux, ils ont pu souhaiter beaucoup de bonheur à Bilal Hassani qui partage donc le quotidien de Cassem. La photo est très sympathique, elle permet aussi au jeune homme d’officialiser son couple. De son côté, Cassem a lui aussi souhaité proposer un cliché de Bilal Hassani. Vous l’aurez donc compris, les deux hommes sont réellement en couple.

Il est important de préciser que le chanteur évoque sa sexualité sans avoir de difficultés, il semble donc épanoui dans ce domaine. Dans les colonnes de Voici, il avait alors fait part de son quotidien notamment par rapport à sa sexualité et à sa religion. Lorsqu’il a commencé à grandir, il a pu comprendre qu’il ne pouvait pas vivre dans cette religion notamment à cause de son homosexualité, il était donc dans le péché comme il le précisait.

Il fallait selon ses propos qu’il ait peur de Dieu puisqu’il aurait pu le punir par rapport à son orientation sexuelle.

Les parents de Bilal Hassani ont un esprit beaucoup plus ouvert

Lorsque vous êtes homosexuel, il est toujours difficile de s’épanouir que ce soit au sein de son foyer ou encore dans cette société. En effet, les préjugés sont souvent nombreux, mais Bilal Hassani pouvait compter sur l’ouverture d’esprit de sa famille. Il estimait dans cette interview que de nombreuses personnes n’avaient pas forcément cette chance. Le coming out peut alors être un réel cauchemar avec un rejet total de la part de la société, mais également de la famille. D’autres peuvent s’épanouir pleinement puisque l’entourage est compréhensif au même titre que les parents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bilal Hassani (@iambilalhassani)



Bilal Hassani révélait dans ce magazine people que, par rapport à son image et à ce qu’il peut représenter, il a la chance d’avoir de l’acceptation et de l’amour. Les internautes sont alors heureux de découvrir désormais le jeune couple et ils sont nombreux à avoir adressé des voeux de joie et de bonheur. Si vous suivez le chanteur sur les réseaux sociaux, vous pourrez peut-être récupérer d’autres photos si toutefois Bilal Hassani dévoile une partie de cette vie privée.

Ce sera aussi l’occasion de plonger au coeur de son quotidien qui est très coloré puisqu’il respire la joie de vivre.