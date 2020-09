Bilal Hassani raconte sa première fois, à 13 ans : “Un truc un peu sale, bien nul !” Les internautes sont choqués !

De ses débuts de carrière en tant que candidat de The Voice à ses prises de position sur la question de l’homophobie, Bilal Hassani en a fait du chemin. Il a ainsi décidé de révéler un pan de son histoire notamment son premier baiser. Bilal Hassani, focus sur un truc un peu sale, bien nul.

Qui est Bilal Hassani ?

Né en 1999 dans une famille d’origine marocaine, Bilal Hassani développa très tôt un physique féminin. Ce qui lui valut des remarques pour le moins désobligeantes de la part de ses camarades de classe.

S’étant découvert une passion pour la musique, il débuta dès l’âge de 5 ans des cours de musique. En 2015, il aurait été poussé par son ami Nema Schiffman à participer à la deuxième saison de The Voice Kids. Aventure qui n’a pas fini sur une note de réussite, puisqu’il a été éliminé, face à Lenni-Kim, lors de l’épreuve des battles. Il a ensuite continué à faire parler de lui sur sa chaîne YouTube via des vidéos et des chansons. Toutefois, il a fallu attendre les concours de l’Eurovision de la chanson 2019 pour qu’il se fasse remarquer par le grand public. Compétition au cours de laquelle il a interprété la chanson intitulée ‘’Roi’’.

Avec un style bien à lui, le jeune interprète et chanteur pris la décision de sortir en octobre 2019 une autobiographie. Livre dans lequel il a livré quelques anecdotes sur son intimité, notamment son premier baiser avec un garçon. Signalons qu’il a fait l’objet de beaucoup de critiques homophobes de la part des internautes. Il a d’ailleurs eu à participer à l’appel de l’association Urgence Homophobie, qui a réuni plus de 70 célébrités. Première fois de Bilal Hassani à 13 ans : de quoi s’agit-il ?

La première fois de Bilal Hassani

À 13 ans, Bilal Hassani serait tombé amoureux d’un garçon de son internat. Ce serait d’ailleurs avec ce dernier qu’il aurait eu sa première fois. Dans son livre autobiographique, il raconte que ce garçon, Jason, a été le seul à lui montrer de l’affection. Contrairement aux autres garçons qui se moquaient de son aspect efféminé. Jason se serait donc intéressé à lui malgré le grand nombre de filles qui lui tournaient autour. D’ailleurs, dans la biographie Bilal dépeint le garçon sous les traits d’un dieu grec à la peau noire dont il se serait rapproché au fil des discussions nocturnes. Ce rapprochement aurait conduit à l’échange d’un premier baiser entre les deux. Bilal aurait confié que c’était la toute première fois qu’il embrassait un garçon et que cela l’avait mis dans tous ses états. Selon ses confidences, il aurait senti monter en lui un amour effrayant. Ce qui l’aurait amené à croire qu’il allait vivre une belle histoire d’amour avec son beau Jason.

Cependant, ce baiser tant attendu n’aurait pas conduit à l’idylle souhaité, puisqu’il aurait tourné au drame. En effet, selon Bilal, Jason ne se serait pas comporté comme un gentleman car en dépit de son histoire avec Bilal, il aurait continué à flirter avec les filles.

En outre, il aurait essayé sur le jeune chanteur, toutes sortes de fantasmes. D’ailleurs, selon les propos de ce dernier, ‘’Jason l’aurait mangé cru’’. Toujours d’après Bilal, Jason se serait servi de lui pour assouvir ses fantasmes. Fantasmes qu’il n’arrivait pas à satisfaire avec sa copine. Situation que Bilal aurait acceptée par naïveté puisqu’il n’avait aucune expérience en dehors de Jason. Son amour pour Jason l’aurait donc conduit dans « un truc un peu sale, bien nul ».