Bilal Hassani surprend la toile et annonce un featuring avec Zahia sur son prochain album !

On se souvient encore du succès incroyable du premier album de l’artiste. Il l’avait intitulé Kingdom et ses fans l’ont adoré, notamment avec les tubes Roi et Monarchie Absolue. Le jeune chanteur n’aura pas attendu bien longtemps pour bombarder la scène musicale avec Contre soirée son prochain album. Un nouvel accomplissement pour le candidat à l’Eurovision 2019. Si les fans de Bilal Hassani ont bien aimé la réédition de son premier album qui comportait plusieurs featurings, ils seront aussi subjugués par Contre soirée. En effet, le chanteur a choisi un personnage bien particulier pour l’un des duos de ses chansons. Apprenez-en plus dans la suite de cet article.

Un duo inattendu

Les fans sont déjà impatients de découvrir le nouvel album de Bilal Hassani. Son public connaîtra la joie d’écouter les 12 morceaux que comporte Contre soirée, dans quelques semaines. On rappelle qu’il avait déjà dévoilé trois morceaux parmi les 12. Il s’agit des titres Dead Bae, Fais le vide et Tom.

Le nom de l’album est celui du titre de l’une des chansons que comporte ce deuxième opus. Si Bilal Hassani s’est déjà mis en duo avec plusieurs artistes sur certaines chansons, l’annonce de sa collaboration avec Zahia sur le titre Contre soirée crée un véritable buzz. Un duo assez déroutant pour les fans qui ne s’y attendaient pas du tout.

Pour ce nouvel opus, on aura donc Contre soirée, Fais le vide, Ailleurs (avec Loïc Prigent), Flash, Vaisseau, Control, Eros, Dead Bae, Sauver, Tom et papa Maman.

Victime de harcèlement sur les réseaux sociaux

La vie du chanteur n’est pas toute rose. Bilal Hassani est depuis un bon moment la cible de critiques, mais aussi de cyber harcèlement sur les réseaux sociaux. Si le Youtubeur avait l’habitude, de ne pas tenir compte des propos indélicats qui étaient tenus sur sa personne, il est quand même sorti du silence pour mettre les choses au clair avec ses détracteurs.

L’ancien candidat de The Voice Kids a poussé un véritable coup de gueule sur YouTube dans une vidéo qu’il a intitulée ‘’ça devient grave !’’. En effet, le jeune homme a découvert des messages très injurieux à son encontre après qu’il ait publié des extraits d’un showcase où il était en compagnie de ses fans.

Pour Bilal Hassani, les réseaux sociaux (Twitter notamment) ne font rien pour arrêter les agressions verbales dont il est victime. Toutefois, il peut compter sur le soutien de ses fans qui n’hésitent pas à signaler en masse les comptes des cyberharceleurs. Ses actions semblent bien porter leur fruit puisque le compte de l’un de ces derniers a été suspendu.

Qui est Zahia ?

Née le 25 février 1992 à Ghriss en Algérie, Zahia est une ancienne call-girl qui est devenue une véritable personnalité médiatique aujourd’hui. Égérie de mode pour plusieurs grandes marques, elle est également styliste, créatrice de lingerie et actrice. C’est en 2010 que sa vie a pris un tournant décisif lorsqu’elle a été interpelée par la police dans un bar.

Elle était à peine âgée de 18 ans. Au cours de sa garde à vue, elle a fait des révélations choquantes sur certains joueurs de l’équipe de football de France. Zahia avait déclaré avoir eu des relations intimes avec ces derniers alors qu’elle était encore mineure. L’affaire fut très médiatisée et créa un énorme scandale à l’époque.