Billie Eilish, Ed Sheeran et Elton John de retour à Paris pour des concerts d’anthologie !

Les prochains mois promettent de belles surprises aux passionnés de musique à Paris, la capitale française. Après un long moment de vaches maigres causé bien évidemment par la pandémie de la Covid-19 ayant secoué le monde entier, l’heure est plutôt aux bonnes nouvelles.

Peu à peu, l’industrie des concerts et spectacles reprend de la vitalité dans l’Hexagone. Une vitalité dont les premiers signes se feront bientôt encore plus sentir au niveau de Paris, ville lumière et acoustique. Pour ce faire, une série de programmations de têtes d’affiche de la chanson de renommée mondiale est déjà annoncée.

Billie Eilish annoncée en juin 2022, mais tous les billets déjà vendus

Elle fait sans aucun doute partie de l’une des figures emblématiques de la pop culture moderne. Pourtant, à seulement 19 ans, l’auteure compositrice et interprète américaine a encore tant à offrir à ses fans séduits par son registre atypique. Restée un peu inactive à l’instar de ses confrères de la profession en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, Billie Eilish a décidé de reprendre à nouveau le chemin des podiums géants.

C’est pour cela que la jeune et déjà quintuple détentrice de Grammy Awards a décidé de lancer une nouvelle série de tournées. Des tournées qui débuteront bien évidemment par sa patrie, les États-Unis avant de s’orienter plus tard vers le continent européen. C’est ainsi donc qu’il est prévu que son public français soit en totale alchimie avec elle dans le mois de juin de l’année prochaine à travers plusieurs concerts programmés.

Seul souci, si vous venez d’apprendre la nouvelle, vous n’aurez donc pas l’opportunité de faire partie de ces heureux privilégiés. Après le lancement officiel des tickets des dits concerts, il n’a fallu que moins de 05 minutes pour que toutes les salles prévues affichent complet. Un record de vente qui a été une surprise pour certains et une évidence pour d’autres.

Ed Sheeran, le romantique britannique également très attendu

Pour les inconditionnels des chansons dans la langue de Shakespeare, l’auteur de « Perfect »sera bientôt à Paris pour une prestation inédite. Très apprécié par les jeunes, le chanteur et guitariste compositeur de 30 ans sera l’une des guest star du festival Golden Citizen Live qui débutera le 25 septembre prochain. L’occasion à coup sûr pour des milliers de mélomanes de frissonner en direct sur ses plus grands classiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elton John (@eltonjohn)

Elton John, l’icône de la pop mondiale débarque à la capitale française pour le plaisir de tous

Plus de 50 ans de carrière musicale et toujours prêt à monter sur scène, la légende vivante de la pop et du rock n’a décidément pas fini de nous régaler. Pour le bonheur des mélomanes de sa génération et des plus jeunes qui continuent d’écouter son riche répertoire jusqu’à aujourd’hui, le Britannique de 74 ans a décidé de faire un tour pour raviver la flamme de l’union entre lui et son fidèle public français. C’est ainsi qu’il sera vivement attendu par ses plus grands admirateurs à Paris en octobre prochain.

Preuve d’une animation culturelle et artistique retrouvée, ces grandes dates à venir permettront à la France en général de retrouver un peu d’attractivité en cette période toujours délicate.