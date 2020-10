Billie Eilish : la chanteuse propose un concert mondial virtuel qui promet de faire un carton !

La crise sanitaire a fortement impacté le secteur culturel. Si désormais il est très compliqué d’organiser des concerts, Billie Eilish a eu l’excellente idée d’organiser un concert virtuel. Par cette annonce, cette étoile de la musique a semé de la joie dans les cœurs de ses millions de fans à travers le monde. Le fameux concert a été baptisé Where do we go ? (Où allons-nous ?). Ce dernier sera payant et diffusé depuis Los Angeles dès le 25 octobre prochain. Les fans attendent avec impatience ce fameux jour. Lisez la suite de cet article pour en apprendre plus.

Les billets sont déjà en vente !

À l’annonce de cette nouvelle, les fans de la chanteuse s’étaient immédiatement interrogés sur la disponibilité des billets. Le livestream de Billie Eilish est bel et bien déjà ouvert sur le site internet officiel de la jeune chanteuse. L’acquisition du billet de Where do we go est au prix de 30 dollars soit 25,55 euros. Tous ceux qui achèteront le ticket auront accès au streaming pendant 24 bonnes heures avec la possibilité de le rejouer autant de fois que voulu durant cet intervalle de temps.

Le concert débutera à 0h01 exactement et sera certainement l’un des succès les plus explosifs de la jeune chanteuse. Pendant ces 24 heures, il y aura également des réductions spéciales sur tous les produits dérivés de son nom. Le bénéfice obtenu sur certains articles sera versé à une association qui vient en aide pour les groupes culturels qui ont été affectés par les annulations de concerts dues au Covid-19.

Déjà prénommé pour 5 Grammy Awards

La carrière de Billie Eilish est toujours en train de progresser de manière fulgurante. Avec ses différentes chansons, elle accumule déjà plus de 53,2 milliards de streams à travers le monde. La France à elle seule a atteint le nombre ahurissant de 1,3 milliard. Il faut reconnaître qu’elle a beaucoup de fans. Ayant vendu plus de 25,7 millions d’albums depuis le début de sa carrière, la jeune femme est également très connue sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par des millions d’abonnés.

Son talent lui a valu plusieurs titres dont celui de la révélation internationale de l’année 2019 aux NRJ Music Awards et surtout 5 Grammy Awards ! En effet, depuis la sortie de son album When We Fall Asleep Where do we go ? (Où allons-nous lorsque nous nous endormons ?), Billie Eilish s’est révélée être une personnalité incontournable.

C’est justement ce disque composé de 8 morceaux qui lui a valu 5 Grammy Awards lors de la 62e édition des Grammy Awards en janvier 2020 : celui de nouvelle artiste, de l’album de l’année, de la chanson de l’année (Bad Guy), du meilleur album pop et du meilleur enregistrement.

Choisie pour le prochain James Bond

De toute l’histoire de la saga James Bond, aucune chanteuse d’un âge aussi jeune n’avait enregistré une chanson pour le film. Il y a quelques jours, elle a lancé un clip vidéo de la chanson du film dont la sortie a été repoussée pour le mois d’avril 2021. On y voit la jeune femme, mais aussi des extraits du fameux film très attendu.

La chanson elle-même est sortie depuis février dernier et a connu un succès fou. En Angleterre, elle a carrément pulvérisé le record des ventes pour les chansons des films James Bond. La jeune femme a réalisé la meilleure performance de tous les temps pour No time To die en une semaine seulement.