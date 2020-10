Biopic sur Madonna : une actrice de la série « 13 Reasons Why » se métamorphose pour lui ressembler !

Alice Winters est l’une des actrices vedettes de la série 13 reasons why. Elle essaie de tout mettre en œuvre afin de décrocher le rôle dans le prochain biopic de Madonna. C’est en partageant des photos et des vidéos sur son compte Instagram qu’elle a retenu l’attention de tout le monde. On peut bien dire que le résultat est bluffant puisque la jeune femme ressemble vraiment trait pour trait à la chanteuse. Alice Winters est bien décidée à tenter sa chance de toutes les manières possibles. Elle a même réussi à éveiller l’intérêt de Madonna. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une incroyable transformation… alors là, wow !

Il y a plus de 10 jours, la chanteuse Madonna avait annoncé à ses fans qu’elle voulait raconter l’histoire de sa vie à l’écran. Pour cela, la musicienne a décidé de prendre elle-même les rênes du projet afin d’en maîtriser les contours du début jusqu’à la fin. Ça fait plusieurs mois que la pop star américaine se consacre à l’écriture du script avec la collaboration du scénariste Diablo Cody, et la productrice Amy Pascal. Madonna affirme qu’elle désire raconter l’incroyable histoire de sa vie en tant qu’artiste musicienne et danseuse.

De toute évidence, cette annonce n’est pas passée inaperçue. Si ses fans sont très enthousiastes à l’idée de découvrir le fruit de ce projet, Alice Winters avait quant à elle un autre plan. La comédienne de 26 ans connue surtout pour son apparition dans la célèbre série de Netflix 13 reasons why, a décidé de faire valoir son talent d’une manière bien particulière. La jeune femme a prouvé qu’elle était très déterminée à obtenir le rôle de Madonna dans ce biopic.

En effet, depuis le samedi 26 septembre dernier, Anne Alice Winters a publié sur son compte Instagram plusieurs photos et vidéos dans lesquelles on la voit sous un nouveau jour. Elle est totalement métamorphosée en Madonna ! Le résultat en est carrément saisissant. Au total, elle a partagé 9 photos et vidéos pour persuader la chanteuse de la maintenir pour incarner son personnage dans le prochain biopic. Alice Winters n’a pas fait les choses à moitié puisqu’elle s’est inspirée des chansons les plus connues de l’artiste comme Material girl ou Like a prayer.

Madonna s’abonne à son compte Instagram !

Alice Winters a montré sa détermination à incarner Madonna dans le nouveau biopic. Elle affirme qu’on lui disait qu’elle ressemblait à Madonna pendant sa jeunesse. De ses propos on comprend qu’elle avait beaucoup de choses en commun avec la chanteuse comme sa manière de jouer, de chanter et même en ce qui concerne la ressemblance physique.

Il faut dire qu’elle ne manque pas de culot et fait preuve d’originalité, car l’industrie du cinéma et les castings ont été fortement impactés avec l’avènement du coronavirus. C’est donc la raison pour laquelle elle essaie une autre méthode en accompagnant ses photos et vidéos du hashtag #engagezmoi.

Les vidéos partagées par l’actrice de 26 ans ont rapidement fait le buzz sur la toile et sont parvenues jusqu’à Madonna. Visiblement intéressée par la jeune actrice, Madonna s’est abonnée à son compte Instagram. Cette démarche aura certainement fait plaisir à Alice Winters, mais rien ne confirme qu’elle sera engagée par la chanteuse. Cette affaire est donc à suivre de très près.