Blac Chyna : les sommes impressionnantes qu’elle fait payer à ses fans pour échanger avec elle !

La star de la télé-réalité, 31 ans, fait payer ses fans 950 dollars pour un appel sur FaceTime, selon son site web professionnel Lashed Cosmetics.

Dans la description de l’offre, Chyna demande aux fans de laisser leur numéro de téléphone dans la section des notes avant de quitter le site et après avoir payé bien sûr. Chyna n’a pas précisé la durée de l’appel FaceTime ni le moment où les conversations auraient lieu.

La description dit : « Recevez un appel FT de ma part [sic] ! »

En plus du chat FaceTime, Chyna propose de suivre sur Instagram ses fans pour 250 $.

« Pour que je vous suive sur IG, ajoutez votre nom d’utilisateur dans la ligne d’adresse. Veuillez prévoir 24 à 48 heures pour que je puisse vous suivre. Merci », peut-on lire dans les instructions concernant le suivi.

Si les fans ne sont pas en mesure d’effectuer le paiement unique, le site web de Chyna leur permet de payer en plusieurs fois avec QUADPAY.

Pour le FaceTime, les fans peuvent effectuer quatre paiements sans intérêt de 237 $ et pour le follow back sur Instagram, les internautes peuvent choisir d’effectuer quatre paiements sans intérêt de 62,50 $.

Concernant l’offre de FaceTime et de follow back proposés par Lashed Cosmetics, l’avocat de Chyna a déclaré au magazine PEOPLE : « Oui, Blac Chyna se connecte plus directement et de manière plus créative avec ses fans via FaceTime et les follow back d’Instagram pendant la pandémie de Covid-19 ! Comme la véritable entrepreneuse qu’elle est, Chyna s’adapte aux réalités actuelles et essaie d’apporter plus de plaisir et de joie à la vie en quarantaine« .

« La créativité de Chyna liée à la quarantaine est également née d’une nécessité économique », a ajouté l’avocat de Chyna. « Malgré de nombreux faux rapports médiatiques affirmant le contraire, Chyna ne reçoit aucune pension alimentaire de Rob Kardashian ou de Tyga pour ses deux beaux enfants, Dream Kardashian et King Cairo Stevenson ».

« Pour aggraver les choses, Rob et sa famille ont porté de fausses accusations selon lesquelles Chyna est une mère inapte et tentent de lui retirer la garde de sa précieuse fille, Dream », poursuit la déclaration. « Chyna continuera à se battre contre ces fausses accusations devant les tribunaux pour conserver la garde de Dream, surtout après que Dream ait été gravement brûlée à deux reprises chez Rob ».

Plusieurs fans ont rapidement exprimé leur indignation à l’égard de Chyna sur Twitter.

« Waoh, Blac Chyna fait payer 950 $ pour un appel sur FaceTime et 250 $ pour un suivi », a écrit un utilisateur de médias sociaux. « Blac Chyna fait payer 950 $ pour un appel sur FaceTime… Vous êtes tous malades si vous payez ça », a écrit un autre utilisateur sur Twitter.

Cependant, certains fans de Blac Chyna sont venus à sa défense.

