Black Clover Chapitre 246 : la date de sortie est rendue publique ! Les fans sont ravis de retrouver leur manga préféré !

Le compte à rebours est lancé, puisque le chapitre 246 de Black Clover s’apprête à sortir. En effet, les fans de Black Clover pourront retrouver leurs héros préférés avec la sortie tant attendue du chapitre 246 de Black Clover !

Le chapitre 246 de Black Clover : une date de sortie imminente

Avec ce chapitre 246, les fans de Black Clover pourront enfin constater les conséquences de la bataille de Yami contre Dante. Est-ce Yami qui a subi le plus de dommages dans ce duel, ou bien est-ce au contraire Dante ? Ce nouveau chapitre de Black Clover devrait enfin nous le révéler.

Nous devrions également en savoir plus sur les étapes des arcanes ainsi que sur la magie noire de Yami. Pour finir, le chapitre 246 de Black Clover devrait mettre l’accent sur le Royaume du Coeur, au sein duquel Megicula affronte Noelle et la compagnie.

Black Clover : un manga axé sur la magie

Le manga Black Clover, dont la date de sortie du chapitre 246 a été annoncée pour le 05 avril 2020, suit les aventures de deux jeunes héros possédant un même rêve : devenir le prochain Empereur Mage du royaume de Clover. Pour ce faire, ils comptent tous les deux sur la puissance omniprésente de la magie. Yuno et Asta, élevés ensemble depuis leur plus tendre enfance, sont pourtant bien différents. En effet, si Yuno possède d’importantes aptitudes dans le maniement de la magie, Asta, pour sa part, se révèle incapable de la manipuler.

Durant la cérémonie d’attribution de leur grimoire à l’école des mages, Yuno reçoit donc le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles, tandis qu’Asta n’est pas récompensé. Cependant, un mystérieux et ancien grimoire noir décoré de cinq feuilles apparaît devant lui ! Il s’agit en réalité d’un ouvrage anti-magie qui va réserver de nombreuses aventures au jeune héros, lequel va alors devoir se débattre avec un destin pour le moins extraordinaire.

La série Black Clover possède ainsi de nombreux points forts, en premier lieu son univers où la magie règne au quotidien dans la vie de chaque personnage. Pour sa part, Asta poursuit les traces du premier Empereur Mage ayant sauvé le royaume d’une terrifiante et mystérieuse entité démoniaque capable d’anéantir totalement l’humanité. Ce manga japonais a su dès ses débuts se positionner comme l’un des shōnen les plus plébiscités et prometteurs, tout comme Demon Slayer, dont la saison 2 devrait prochainement sortir.

Le manga Black Clover, déjà disponible à la lecture en 7 tomes édités par Kazé, est désormais produit en série par TV Tokyo, entreprise qui produit également les mangas de Boruto, Naruto ou encore Bleach.

Black Clover : un manga à visionner en streaming sur la plateforme Crunchyroll

Les différents chapitres de la série Black Clover, dont le chapitre 246 sort prochainement, sont à retrouver sur Crunchyroll, plateforme de streaming qui vous permet de regarder les épisodes en intégralité, toutefois entrecoupés de publicités.