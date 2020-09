Black M et Léa Djadja : l’artiste devient papa pour la 2ème fois et révèle le sexe et la photo du bébé !

C’est sur son compte Instagram que le rappeur a annoncé la nouvelle à ses fans. Le dimanche 20 Septembre 2020, Léa Djadja a donné naissance au 2e enfant du couple qu’elle forme avec Black M depuis des années maintenant.

Un petit frère ou une petite sœur pour Isaac ?

Il y avait d’abord eu des rumeurs sur le fait que Black M et sa compagne Léa Djadja attendaient un 2e enfant. Le couple a fini par confirmer cette rumeur dans le mois de juillet. Notons qu’ils sont déjà les heureux parents d’un petit garçon prénommé Isaac. Surnommé Mowgli, ce dernier est âgé de 8 ans.

C’est Léa Djadja elle-même qui avait révélé sa grossesse sur son compte Instagram en ces termes : « Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attend un nouveau membre. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité. »

Notons que la femme de Black M est une maquilleuse professionnelle et une conseillère en image. Son talent fait qu’elle collabore avec de nombreux artistes ou des médias. Léa Djadja est souvent sollicitée pour des shootings, des pubs, des clips, ou même sur des tournages de films. D’ailleurs, elle a été contactée pour participer à l’émission de relooking Incroyables Transformations de la chaîne M6, en tant qu’experte.

Depuis le dimanche 20 septembre 2020, la petite famille s’est agrandie pour Black M et Léa Djadja. Postant une photo toute mignonne où on voit le chanteur tenant son bébé dans les bras, le visage dissimulé sur Instagram, il a annoncé l’heureuse nouvelle à toute sa communauté sur Instagram. On pouvait lire en légende : « Ma fille Kiki est bien arrivée ».

Un couple solide et amoureux depuis des années

De son côté, Léa Djadja a également célébré l’heureux événement sur son compte Instagram. Elle a posté une photo d’elle-même ou elle était savamment maquillée de rose avec des paillettes et un turban à la tête. C’était écrit : « IT’S A GIRL ».

En commentaire on pouvait lire : « Beaucoup d’amour, un soupçon d’espoir, une pincée de patience, une grosse dose de paillettes. Et voilà la recette pour faire cette princesse : KIKI », … Tout s’est bien passé, tout le monde va bien« .

A la suite de son post, Black M a commenté en écrivant « Queen ». Le couple a été massivement félicité par leur fan pour la venue de leur petite fille. Isaac a donc dorénavant une petite sœur.

Quant à Léa Djadja et Black M, il faut savoir qu’ils sont en couple depuis une dizaine d’années maintenant. Les tourtereaux se sont rencontrés pour la 1ère fois sur le tournage d’un clip. A l’époque, Black M tournait son tout 1er clip avec son groupe Sexion d’assaut.

Aujourd’hui, le couple file le parfait amour, consolidé par la venue de leur petite Kiki. Pendant le confinement, leur fans ont eu le bonheur de les voir à l’écran. En effet, ils ont été invités dans l’émission Tous en cuisine présentée par Cyril Lignac et Jérôme Anthony sur M6.

Amoureux, Black M de son vrai nom Alpha Diallo, avait dédié une chanson à sa femme : « Introverti, je me méfie Mais grâce à toi, je me dévoile Maintenant Alpha est sûr de lui T’es ma moitié, je suis la tienne ». On leur souhaite du bonheur… rien que du bonheur !