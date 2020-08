Black Widow : Taskmaster cache-t-il une menace plus grande ? Les fans impatients pour la sortie de ce film !

Ce dernier est-il vraiment le véritable ennemi ou bien dissimule-t-il une menace encore plus importante ? Les théories vont bon train sur la Toile…

Taskmaster est-il le seul et unique ennemi de Natasha Romanoff et sa famille ? En effet, les fans sont nombreux à s’interroger sur celui dont l’identité rend tout le monde fou dans Black Widow. Alors qu’il est possible d’apprendre dans la bande-annonce finale du film que Taskmaster contrôle les Black Widow et la Red Room, l’on comprend également qu’il observe attentivement Natasha depuis ses premiers pas au sein du MCU. La bande-annonce dévoile en effet aux téléspectateurs une séquence dans laquelle Taskmaster visionne des images de l’héroïne la montrant en train de combattre dans un couloir dans Iron Man 2. Taskmaster, ennemi particulièrement difficile à vaincre, est en effet capable de reproduire les mouvements de n’importe lequel de ses adversaires, d’où son intérêt pour les images de ce combat. Mais, aussi puissant soit-il, tire-t-il réellement les ficelles ou bien une menace encore plus importante se cache-t-elle derrière lui ?

Taskmaster agit-il pour le compte d’une personne encore plus puissante ?

Le Maître de Corvée a-t-il été engagé par quelqu’un d’encore plus puissant que lui pour vaincre les héros du MCU. Fait-il partie d’un plan plus large visant à déstabiliser totalement l’organisation ? Les fans savent en effet que l’action de Black Widow se situe entre celles de Captain America : Civil War et Avengers Infinity War. Toutefois, il est pour l’heure impossible de prévoir si le film aura bel et bien une incidence sur le reste de la phase 4.

say i if you’re excited for Black Widow!!! pic.twitter.com/IlAMVWGQwO — Sara⧗ (@natisalive_) August 1, 2020

En effet, bien que ces évènements se produisent en amont de ceux rapportés dans Avengers Endgame, le blockbuster pourrait également laisser entrevoir l’arrivée d’une grande menace durant la prochaine phase : un ennemi de taille que les Avengers et les nouveaux héros du MCU devront alors affronter, plus unis que jamais.

Il se peut aussi que Taskmaster demeure l’unique ennemi que devra affronter courageusement Natasha Roumanoff. Toutefois, étant donné le goût des Studios Marvel pour relier leurs films les uns aux autres, les fans ont donc tendance à penser que la production sur Black Widow ne soit pas juste un film en marge du reste du MCU… Si une plus grande menace est en effet sur le point de faire son apparition, celle-ci sera-t-elle annoncée dans l’une des scènes post-génériques de Black Widow ? En effet, ce fut notamment dans celle de Avengers qu’apparut Thanos dans le CMU…

Alors, Taskmaster travaille-t-il en solo ou bien agit-il sur les ordres d’un ennemi encore plus puissant ? Il ne reste plus qu’à attendre la sortie du film pour obtenir la réponse à cette question !

Black Widow : quelle date de sortie pour le film ?

La sortie du film Black Widow, tant attendu par les fans, a dû dernièrement être retardée à cause de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par les différents gouvernements.

Le long-métrage devait paraître sur les écrans américains le 1er mai 2020, après être sorti en France le 29 avril 2020, comme l’avaient annoncé les Studios Marvel et Disney. Malheureusement, pour l’heure, aucune nouvelle date de sortie dans l’Hexagone pour le film Black Widow n’a été annoncée officiellement.

Dès que nous en saurons plus sur la date de sortie exacte du film Black Widow en France, nous ne manquerons pas de vous transmettre l’information !