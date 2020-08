BlackBerry renait de ses cendres : la marque nous promet un smartphone des plus originaux pour 2021 !

Maintenant, la marque annonce la sortie d’un smartphone 5 G pour l’an prochain.

Un smartphone doté d’un clavier physique annoncé par BlackBerry pour 2021

Au mois de février 2020, TCL annonce, sur Twitter, que sa collaboration avec BlackBerry prendra fin cette année. Plus précisément le 31 du mois d’août.

#5G : #BlackBerry disparu ? Pas vraiment. Si #TCL ne produit plus de smartphones de la firme, celle-ci reviendra sous l'égide d' #OnwardMobility, une entreprise texane. Un retour sur le devant de la scène est prévu en 2021 avec un téléphone 5G. https://t.co/paN7r15cve — G. Cheyroux Maquarie (@GilCheyMaq) August 20, 2020

Malgré ce retournement de situation, la marque canadienne ne baisse pas les bras. Alors que tout le monde pensait que le constructeur était au bord du gouffre, la marque reprend son envol avec un slogan qu’elle n’a pas volé : « Invincible ».

BlackBerry nous fait un retour en scène spectaculaire. Bien que tout semble perdu pour la marque lorsque TCL l’a abonné, elle surprend tout le monde. Pour 2021, BlackBerry nous promet un smartphone 5G avec une caractéristique qui lui est propre. En plus de cela, elle assure que son produit sera « hautement sécurisé ».

Ne pouvant plus compter sur le soutien de TCL, BlackBerry s’en remet à Onward Mobility. Cette dernière est une entreprise texane qui se focalise dans la cybersécurité. Onward Mobility confectionnera une « suite de solutions de sécurité chiffrée de bout en bout » pour le prochain smartphone de la marque canadienne. Pour pouvoir assurer la production du prochain smartphone annoncé par BLackBerry, Onward Mobility a signé un contrat avec FIH Mobile Limited. C’est une division du groupe Foxconn.

D’après les informations reçues de Frandroid, le produit de BlackBerry devrait être sur les marchés américains et européens dès le premier semestre 2021. De ce qu’on sait sur le smartphone, elle tournera avec le système d’exploitation Android. BlackBerry, toujours fidèle à lui-même, intègrera un clavier physique à ce smartphone.

#BlackBerry (by TCL) bientôt de retour avec un smartphone sous Android… et avec un clavierhttps://t.co/62xbu4PAUz — Ted Stormy (@tedstormy) August 19, 2020

BlackBerry souvent confronté à un danger de mort

Dans l’histoire des smartphones, celle de BlackBerry peut sans doute être classée parmi les plus insolites. Le constructeur canadien se retrouve souvent dans des situations semblables à celle avec TCL. D’innombrable de fois, BlackBerry a été considéré comme mort mais n’a cessé de se relever.

BlackBerry était une référence pour les amateurs de smartphone avant que ce titre ne lui soit dérobé par iPhone. Lors de la sortie du premier smartphone d’Apple, le constructeur a commis des erreurs stratégiques. Parmi ces erreurs, on peut noter sa décision de se reposer sur son propre système d’exploitation au lieu de s’en remettre à Android. Cependant, la marque a pu produire de bons produits. Malheureusement, elle a dû s’incliner. Par la suite, elle s’est focalisée sur son expertise en logiciel.

Après plusieurs tentatives vaines et une énième mort, BlackBerry a décidé de s’en remettre à Android et s’est également associé à TCL en décembre 2016. Son retour avec son Key One, développé avec le soutien de TCL, a convaincu le public. C’est avec le Key 2 que le constructeur a pu définitivement reconquérir les acheteurs. Ce smartphone a été reconnu comme étant unique sur le marché. Effectivement, il était doté d’un clavier physique. A ce moment-là, le Key 2 a su touché le cœur des spécialistes même si ce dernier avait quelques défauts .En 2018, suite à ce succès, BlackBerry a lancé une version plus adorable, le Key 2 LE. Malheureusement, celui-ci n’a pas trouvé son public.

— BlackBerry ne vendra plus de smartphone Android à partir d’août 2020 — Après trois ans, TCL abandonne son partenariat avec la marque canadienne BlackBerry et ne vendra plus de smartphone Android sous cette marque à partir du mois d’août 2020. pic.twitter.com/SuN3PXanHK — Big0___ ™ (@big0___) February 4, 2020

Aujourd’hui, après 3 ans aux côtés de BalckBerry, TCL a décidé de mettre fin à leur collaboration. Malgré que TCL ait décidé d’interrompre la commercialisation des produits déjà officiels, le support technique sera assuré par TCL jusqu’au 31 août 2022.