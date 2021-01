Blanchir les dents avec une astuce révolutionnaire : découvrez LA recette pour un sourire très blanc !

De nouvelles méthodes et techniques apparaissent de plus en plus, pour blanchir les dents. Beaucoup d’entre elles avec des produits chimiques représentent un réel danger pour l’émail, causant surtout des problèmes de santé.

Des méthodes naturelles existent pourtant pour obtenir de belles dents blanches : cas de la recette gingembre + sel. N’oubliez pas que le sourire est très important et il faut impérativement des dents blanches et non jaunes ou entachées par le tabac et le café.

Une recette pour des dents plus blanches

Une dentition jaunie fait immédiatement penser à un problème d’hygiène ou de santé bucco-dentaire. De plus, il faut reconnaître que sur le plan esthétique, cela cause vraiment problème. Pour corriger le jaunissement des dents en toute sécurité sans risquer de détruire l’émail, tout en obtenant des dents d’une blancheur éclatante, il existe une recette tout à fait naturelle, sans aucun produit chimique. Elle permet d’obtenir des dents plus saines et plus blanches.

Une technique naturelle pour blanchir les dents (HORMIS SE BROSSER PTDRR, je le fais déjà) — ._Nawfel_. (@nawfel_al) October 7, 2020

Pour la réaliser, l’on a besoin du sel et du gingembre, mais également d’un peu de jus de citron. Concernant la préparation de la recette, il faut d’abord râper le gingembre et le réserver dans un bol, puis y ajouter le jus de citron et le sel. Au moment de se brosser, il suffit d’appliquer cette petite pâte obtenue et le tour est joué. Notons que l’application de ce remède dentaire se fait une fois par semaine.

Avantages de chaque ingrédients

Un tel remède à toutes les chances de fonctionner, puisque chaque ingrédient possède des vertus intéressantes. Le gingembre par exemple, est un antioxydant naturel et puissant, qui a la possibilité de soulager les douleurs au niveau de la gencive et de la dent. Selon des études, l’effet anti-inflammatoire du gingembre s’apparente à celui d’un produit de pharmacie, l’ibuprofène.

Pour ce qui est du sel, la plupart des personnes connaissent déjà son efficacité pour les bains de bouche. Il s’agit du gargarisme à l’eau salée, que l’on fait souvent pour soulager une rage de dent, ou alors des infections de la gencive.

Quant au citron, il a des qualités thérapeutiques indéniables pour des soins dentaires. Par contre, il est recommandé de l’utiliser à petite dose, car le citron pourrait avoir un effet abrasif sur les dents.

D’autres aliments favorisant la blancheur

Pour ceux qui favorisent les solutions naturelles, il n’y a pas que le gingembre, le sel et le citron, qui offrent des dents blanches. Il y a par exemple le charbon actif, qui est un produit qui renferme bien de vertus. Au niveau des dents, il a l’avantage de réduire la plaque qui se forme, évitant ainsi les tâches.

Vous connaissez pas des trucs pour blanchir les dents rapidement ?? J’ai essayé bicarbonate ça marche pas, charbon ça marche pas, les dentifrice email diamant ça marche pas… j’en ai marre — 🦾 (@rectocolya) October 2, 2020

Le bicarbonate de soude est également un bon allié de la dentition, que l’on peut utiliser. Il semblerait qu’il agit de façon rapide pour donner de la blancheur aux dents. Par contre, il ne faudra pas exagérer, pour ne pas que l’émail des dents en soit affecté. Pour finir, des études ont prouvé que l’huile de coco peut réduire l’apparition des plaques dentaires. De plus, ce produit naturel constitue un très bon remède antibactérien.

Tout le monde cherche à avoir des dents blanches, et pourtant, peu de personnes prennent vraiment soin de leur dentition. Il faut savoir que le brossage des dents doit se faire 2 fois par jour. Utiliser du fil dentaire et des bains de bouche peut être également un avantage, et il est important de faire des visites régulières chez le dentiste.

De même, des éléments comme le tabac, le café, l’alcool et le sucre, sont des ennemies d’une bonne dentition. Une alimentation non variée peut également empêcher d’avoir des dents en parfaite santé.